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Wallace Yan fica fora do próximo jogo do Flamengo por opção técnica de Jardim

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Wallace Yan fica fora do próximo jogo do Flamengo por opção técnica de Jardim
FlamengoWallace YanLeonardo Jardim
📆5/5/2026 8:29 PM
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O atacante Wallace Yan foi deixado de fora da lista de relacionados para o próximo jogo do Flamengo por uma decisão técnica do treinador Leonardo Jardim, após atuações criticadas pela torcida.

Após uma atuação que deixou os torcedores insatisfeitos no clássico contra o Vasco, o atacante Wallace Yan foi deixado de fora da lista de relacionados para o próximo jogo do Flamengo por uma decisão técnica do treinador Leonardo Jardim .

A ausência do jogador, que já vinha sendo alvo de críticas da torcida, não se deve a nenhum problema físico, conforme confirmado pelo clube em contato com a reportagem do Lance!. Wallace Yan, que esteve próximo de deixar o Flamengo em fevereiro, havia voltado a ter oportunidades na equipe devido à falta de um substituto imediato para Pedro.

No entanto, suas recentes atuações não têm convencido, especialmente no clássico contra o Vasco, onde entrou aos 46 minutos do segundo tempo para ajudar na marcação, mas cometeu diversas falhas de decisão, irritando ainda mais os flamenguistas. A torcida do Flamengo já vinha demonstrando descontentamento com o desempenho do atacante, que, apesar de ter espaço no elenco, não vem correspondendo às expectativas.

A decisão de Jardim de não convocá-lo para o próximo compromisso reflete essa insatisfação e a busca por alternativas mais eficientes no ataque. O clube reforça que a medida é puramente técnica e não está relacionada a qualquer lesão ou problema disciplinar. A situação de Wallace Yan no Flamengo continua sendo um tema de debate entre os torcedores, que esperam que o time encontre soluções para melhorar seu desempenho ofensivo nas próximas partidas

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