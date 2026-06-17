Wagner Moura negocia papel em sequência de 'Onze homens e um segredo'

O ator brasileiro Wagner Moura está em negociações para integrar o elenco da prequela de 'Onze homens e um segredo', novo projeto da Warner Bros, que terá Bradley Cooper e Margot Robbie nos papéis principais.

O ator brasileiro Wagner Moura está em negociações para integrar o elenco da prequela de 'Onze homens e um segredo', novo projeto da Warner Bros , que terá Bradley Cooper e Margot Robbie nos papéis principais.

O brasileiro deverá interpretar o vilão da trama, ampliando sua presença em grandes produções internacionais, após o sucesso do filme 'O Agente Secreto'. As filmagens estão previstas para começarem no fim de julho, em Paris, antes de seguirem para o sul da França. A nova produção servirá como uma história de origem para a famosa franquia iniciada por Steven Soderbergh nos anos 2000.

Diferentemente dos filmes estrelados por George Clooney como Danny Ocean, a trama será ambientada durante o Grande Prêmio de Mônaco de 1962 e acompanhará os pais do lendário criminoso. Embora os detalhes do papel de Moura estejam sendo mantidos em sigilo, fontes ligadas à produção indicam que ele viverá o antagonista da história. A franquia costuma reservar esses papéis para atores de destaque.

Andy Garcia foi o principal vilão de 'Onze homens e um segredo', enquanto Vincent Cassel e Al Pacino interpretaram antagonistas nas sequências seguintes. O diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho recebeu o prêmio de Melhor Ator em nome do ator Wagner Moura durante a cerimônia de encerramento da 78ª edição do Festival de Cannes, em Cannes, sul da França. O ator brasileiro superou o veterano Stellan Skarsgard, apontado como um dos favoritos na categoria pelo trabalho em 'Valor sentimental'.

A possível escalação reforça o momento de ascensão internacional vivido por Wagner Moura. Conhecido mundialmente pelos filmes da franquia 'Tropa de Elite' e pela série 'Narcos', o ator ganhou ainda mais projeção após protagonizar 'O Agente Secreto'. O longa lhe rendeu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes, o Globo de Ouro de Melhor Ator em Drama e uma indicação ao Oscar.

Além da indicação de Moura, 'O Agente Secreto' também concorreu a categorias importantes, incluindo Melhor Filme, Melhor Elenco e Melhor Filme Internacional. Desde então, o brasileiro participou da série animada 'Maul: Shadow Lord', do universo Star Wars, e se prepara para estrelar o thriller de terror 'A última casa', ao lado de Greta Lee. O filme, dirigido por Louis Leterrier, estreia na Netflix em 7 de agosto





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