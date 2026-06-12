Wagner Moura declara amor ao Vitória e explica que, na Copa do Mundo, vibra pelo Brasil

Em entrevista descontraída para a Academia de Hollywood, Wagner Moura revelou que prioriza o clube baiano Vitória sobre a Seleção Brasileira, mas admite mudar de sentimento durante a Copa do Mundo, reforçando o orgulho nacional.

Em entrevista concedida a Amelia Dimoldenberg, o ator brasileiro Wagner Moura manifestou publicamente a sua paixão pelo Vitória , clube de futebol da sua cidade natal.

Durante a conversa, gravada para o programa da Academia de Hollywood - a plataforma de formação ligada ao Oscar - Moura explicou que, para ele, o coração bate mais forte dentro das arquibancadas do estádio de Salvador do Paraná do que nas cores da Seleção Brasileira. Ele descreveu o vínculo como "um amor de torcedor de família", lembrando as histórias que ouviu dos avós e dos amigos de infância, que sempre acompanhavam o Vitória nos clássicos regionais.

O tom descontraído da entrevista, que começou com brincadeiras sobre a própria habilidade de Dimoldenberg em jogar futebol, rapidamente se transformou em um depoimento sincero sobre identidade e pertencimento. No entanto, Moura também reconheceu que a emoção pode mudar quando o calendário esportivo internacional se altera.

"Quando chega a Copa do Mundo, a gente deixa a paixão clubística de lado por um momento e grita 'Vai, Brasil! '" afirmou, indicando que o patriotismo nacional ainda ocupa um espaço importante em sua agenda esportiva.

Essa dualidade - priorizar o clube local, mas se unir ao restante do país nas grandezas da competição mundial - foi destacada como um reflexo da realidade de muitos torcedores brasileiros, que conseguem conciliar o apoio ao time do coração com o orgulho de representar a nação nas arenas globais. A declaração de Moura ganhou grande repercussão nas redes sociais, impulsionada pelo compartilhamento de trechos da entrevista que foram legendados e viralizados, coincidindo com o início da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A produção do vídeo foi realizada com o apoio da iniciativa Irineu, do Grupo Globo, que utiliza inteligência artificial para gerar conteúdos interativos e facilitar a personalização do consumo de informação. Apesar do uso da tecnologia, todo o material foi revisado por jornalistas experientes, garantindo a veracidade e a integridade das falas do ator.

A estratégia da Globo de integrar IA ao jornalismo tem como objetivo ampliar o alcance de reportagens culturais e esportivas, permitindo que o público acesse entrevistas e bastidores de maneira mais dinâmica. A entrevista completa de Wagner Moura, disponível no canal da Academia de Hollywood, inclui ainda um trecho bem-humorado em que o ator responde à pergunta de Dimoldenberg sobre qual jogador de futebol seria um bom diretor de cinema, concluindo que "nenhum deles, é melhor que não sejam".

A repercussão da fala reforçou a imagem de Moura como um profissional carismático, que transita entre o cinema internacional - com seu papel em "Agente Secreto" - e as raízes populares do futebol brasileiro, consolidando um vínculo afetivo que transcende fronteiras e gera identificação entre fãs de diferentes gerações





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