Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Wagner Moura declara amor ao Vitória e explica que, na Copa do Mundo, vibra pelo Brasil

Entretenimento News

Wagner Moura declara amor ao Vitória e explica que, na Copa do Mundo, vibra pelo Brasil
Wagner MouraVitóriaCopa Do Mundo
📆6/12/2026 2:21 PM
📰JornalOGlobo
138 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 75% · Publisher: 94%

Em entrevista descontraída para a Academia de Hollywood, Wagner Moura revelou que prioriza o clube baiano Vitória sobre a Seleção Brasileira, mas admite mudar de sentimento durante a Copa do Mundo, reforçando o orgulho nacional.

Em entrevista concedida a Amelia Dimoldenberg, o ator brasileiro Wagner Moura manifestou publicamente a sua paixão pelo Vitória , clube de futebol da sua cidade natal.

Durante a conversa, gravada para o programa da Academia de Hollywood - a plataforma de formação ligada ao Oscar - Moura explicou que, para ele, o coração bate mais forte dentro das arquibancadas do estádio de Salvador do Paraná do que nas cores da Seleção Brasileira. Ele descreveu o vínculo como "um amor de torcedor de família", lembrando as histórias que ouviu dos avós e dos amigos de infância, que sempre acompanhavam o Vitória nos clássicos regionais.

O tom descontraído da entrevista, que começou com brincadeiras sobre a própria habilidade de Dimoldenberg em jogar futebol, rapidamente se transformou em um depoimento sincero sobre identidade e pertencimento. No entanto, Moura também reconheceu que a emoção pode mudar quando o calendário esportivo internacional se altera.

"Quando chega a Copa do Mundo, a gente deixa a paixão clubística de lado por um momento e grita 'Vai, Brasil! '" afirmou, indicando que o patriotismo nacional ainda ocupa um espaço importante em sua agenda esportiva.

Essa dualidade - priorizar o clube local, mas se unir ao restante do país nas grandezas da competição mundial - foi destacada como um reflexo da realidade de muitos torcedores brasileiros, que conseguem conciliar o apoio ao time do coração com o orgulho de representar a nação nas arenas globais. A declaração de Moura ganhou grande repercussão nas redes sociais, impulsionada pelo compartilhamento de trechos da entrevista que foram legendados e viralizados, coincidindo com o início da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A produção do vídeo foi realizada com o apoio da iniciativa Irineu, do Grupo Globo, que utiliza inteligência artificial para gerar conteúdos interativos e facilitar a personalização do consumo de informação. Apesar do uso da tecnologia, todo o material foi revisado por jornalistas experientes, garantindo a veracidade e a integridade das falas do ator.

A estratégia da Globo de integrar IA ao jornalismo tem como objetivo ampliar o alcance de reportagens culturais e esportivas, permitindo que o público acesse entrevistas e bastidores de maneira mais dinâmica. A entrevista completa de Wagner Moura, disponível no canal da Academia de Hollywood, inclui ainda um trecho bem-humorado em que o ator responde à pergunta de Dimoldenberg sobre qual jogador de futebol seria um bom diretor de cinema, concluindo que "nenhum deles, é melhor que não sejam".

A repercussão da fala reforçou a imagem de Moura como um profissional carismático, que transita entre o cinema internacional - com seu papel em "Agente Secreto" - e as raízes populares do futebol brasileiro, consolidando um vínculo afetivo que transcende fronteiras e gera identificação entre fãs de diferentes gerações

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

JornalOGlobo /  🏆 3. in BR

Wagner Moura Vitória Copa Do Mundo Entrevista Academia De Hollywood

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Chuva adia amistoso entre Inglaterra e Costa Rica às vésperas da Copa do MundoChuva adia amistoso entre Inglaterra e Costa Rica às vésperas da Copa do MundoO amistoso entre Inglaterra e Costa Rica, nesta quarta-feira, em Orlando, nos EUA, teve o início adiado por causa das condições climáticas
Read more »

New York Times coloca Rayan e Endrick entre promessas da CopaNew York Times coloca Rayan e Endrick entre promessas da CopaSeleção ainda inclui Neymar, Vini Jr, Alisson, Marquinhos, Raphinha e Bruno Guimarães como nomes para se prestar atenção no Mundial
Read more »

Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura levam o Faz Diferença 2025: 'Lançarmos um filme e termos o respeito da grande mídia não é pouca coisa', diz cineastaKleber Mendonça Filho e Wagner Moura levam o Faz Diferença 2025: 'Lançarmos um filme e termos o respeito da grande mídia não é pouca coisa', diz cineastaVencedores na categoria Cinema, diretor e ator percorreram o mundo, receberam dezenas de prêmios, incluindo quatro indicações ao Oscar
Read more »

Copa do Mundo 2026: confira a agenda do 2º dia de Copa do Mundo 2026Copa do Mundo 2026: confira a agenda do 2º dia de Copa do Mundo 2026Sexta-feira tem confrontos entre Canadá e Bósnia, e Estados Unidos contra o Paraguai, e coletiva de Ancelotti e Vini Jr.
Read more »



Render Time: 2026-06-12 17:21:36