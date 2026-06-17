WAAW by Alok: linha diversificada de caixas de som para todos os gostos e ocasiões

A marca WAAW, parceria entre WAP e Alok, lança uma linha de caixas de som Bluetooth que variam desde modelos compactos para uso diário até equipamentos de alta potência para festas. Conheça as características da Hyperboom 1000, Boom 200, Infinite 100 e Infinite 200 e saiba como escolher a ideal para seu perfil.

A WAAW , marca nascida da parceria entre a WAP e o DJ Alok , diversifica seu portfólio de caixas de som Bluetooth para atender a diferentes perfis de uso, do cotidiano às grandes festas.

A linha, que vai de modelos compactos a equipamentos de alta potência, busca均衡 entre qualidade de áudio, autonomia, resistência e conectividade, com foco em versatilidade e experiência imersiva. A Hyperboom 1000, com 180W RMS e proteção IPX7, é a topo de linha para grandes espaços e eventos. A Boom 200 (80W RMS) e as Infinite 100 (100W RMS) e Infinite 200 (160W RMS) preenchem diferentes nichos intermediários, combinando recursos como TWS, shows de luzes e múltiplas entradas.

A escolha deve considerar o contexto de uso: para áreas externas, resistência à água e porte são prioridades; para uso doméstico, a qualidade sonora e conectividade avançada são essenciais; já para festas, a potência e a autonomia são decisivas. Com especificações técnicas distintas, cada modelo oferece um conjunto de funcionalidades que atendem desde o ouvinte casual até o entusiasta por som potente e sincronização em rede





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