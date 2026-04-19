Vox pacta con el PP en Extremadura y marca la pauta para futuras negociaciones

José María Figaredo y Carlos H. Quero, miembros del equipo negociador de Vox, detallan el acuerdo con el PP para gobernar Extremadura. El pacto, que incluye medidas en vivienda, sanidad y educación, establece la prioridad nacional y sienta las bases para futuras negociaciones a nivel autonómico y nacional, advirtiendo que este acuerdo es el suelo, no el techo, de las exigencias de Vox.

En una tarde de viernes, a tan solo 24 horas del anuncio del pacto entre PP y Vox para investir a María Guardiola como presidenta de Extremadura , dos figuras clave del equipo negociador de Santiago Abascal, José María Figaredo y Carlos H. Quero, comparten detalles del acuerdo en la sede de Vox .

Este pacto marca el regreso de Vox a un gobierno de coalición con el PP, tras la ruptura de julio de 2024, y sienta un precedente para negociaciones en curso en Aragón, Castilla y León, y potencialmente en Andalucía y a nivel nacional. Los representantes de Vox enfatizan que el acuerdo extremeño representa el punto de partida, no el límite, de sus exigencias. Ambos negociadores defienden el tiempo empleado en la negociación, argumentando que los resultados obtenidos justifican la demora. En materia de vivienda, se destaca la propuesta de agilizar la construcción y simplificar los trámites administrativos y urbanísticos, con medidas como avales para la entrada y el pago diferido de impuestos, buscando facilitar el acceso de los jóvenes a la propiedad. Se anuncian también deducciones fiscales y reducciones de tipos impositivos para las rentas más bajas, con el objetivo de convertir a Extremadura en un territorio de baja tributación. La gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, un incremento de 500 millones de euros anuales en sanidad, y la prohibición de parques fotovoltaicos y eólicos en suelo productivo son otros puntos clave. Además, se aborda la cuestión de la inmigración masiva, salvaguardando la prioridad nacional, y se argumenta que el acuerdo responde a las principales inquietudes de los ciudadanos extremeños y españoles. Respecto a la posibilidad de replicar este acuerdo en otras comunidades, como Aragón, donde el PP depende de Vox, Figaredo señala que los acuerdos no serán idénticos debido a las diferentes fuerzas electorales de cada partido, pero la línea general será la de Vox. Subraya que su partido busca que sus propuestas se vean reflejadas en proporción a su porcentaje de voto. Quero reitera que el pacto extremeño, donde Vox obtuvo un 17% frente a más del 40% del PP, representa el suelo para futuros programas, sugiriendo que en Aragón, donde los votantes decidieron de otra manera, las exigencias podrían ser mayores. Ambos coinciden en que, ante la ausencia de mayorías absolutas, los partidos deben priorizar y encontrar puntos de confort, mostrando un razonable grado de satisfacción con el acuerdo alcanzado. Sobre la posibilidad de abandonar el gobierno, como ocurrió en el pasado, Figaredo utiliza la metáfora de un matrimonio, pero expresa la convicción y esperanza de que este acuerdo perdurará, dada la buena sintonía actual. Ambos desestiman las críticas iniciales de Abascal hacia Guardiola, calificándolas de irrelevantes frente al contenido del acuerdo, del cual señalan que Irene Montero expresamente lo ha criticado. En cuanto a la prioridad nacional en el acceso a ayudas, a pesar de las restricciones de la Ley de Extranjería, el compromiso del PP de Extremadura es instar al Gobierno central a modificar la ley. Mientras la ley no cambie, se implementarán medidas como un requisito de empadronamiento mínimo de diez años en la región y criterios de ponderación que favorecen a los residentes históricos y a aquellos con vínculos familiares y afectivos en Extremadura, buscando así fomentar el retorno y el arraigo en la comunidad, priorizando a los ciudadanos españoles sin hogar que contribuyen con sus impuestos.





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