A implementação da ferramenta de voto a distância da B3 em 2025 aumentou significativamente a participação dos acionistas. O Ministério, sob liderança temporária de Márcio Elias Rosa, destaca a superação das tensões com os EUA sem impacto no crescimento. Além disso, uma plataforma emitirá reembolsos aos importadores americanos. O estudo do BofA destaca estratégias focadas em commodities e exportadoras.

Com o advento da ferramenta de voto a distância da B3, observou-se um aumento significativo na participação dos acionistas nas assembleias, registrando um expressivo incremento de 46% em 2025. Antes da implementação desse mecanismo inovador, disponibilizado no ano anterior, o processo de votação era conduzido principalmente por meio de instituições depositárias, responsáveis pelo envio dos votos, ou, alternativamente, pela participação presencial dos acionistas nas assembleias. A transição para a votação remota representou um marco, facilitando a participação e democratizando o processo decisório nas empresas. A plataforma digital simplificou o acesso à informação, permitiu a emissão de votos de forma rápida e segura, e eliminou barreiras geográficas, impulsionando a participação de um número maior de acionistas, inclusive aqueles localizados em diferentes regiões ou países. A adoção dessa ferramenta reflete um movimento de modernização e eficiência no mercado de capitais brasileiro, alinhado com as melhores práticas globais de governança corporativa. O sucesso da iniciativa demonstra a crescente confiança dos investidores nas plataformas digitais e a sua aceitação como ferramentas fundamentais para o exercício dos seus direitos. A B3, como operadora da bolsa, tem investido continuamente em tecnologia e inovação, com o objetivo de oferecer soluções que impulsionem o desenvolvimento do mercado e fortaleçam a participação dos stakeholders.

Em outras notícias, Márcio Elias Rosa, que temporariamente assume a liderança do Ministério, substituindo o vice-presidente Geraldo Alckmin na pasta, destacou que o Brasil conseguiu superar o período de tensão com os Estados Unidos sem que isso afetasse o crescimento econômico do país. Ele enfatizou que este ano apresentará desafios significativos, indicando a necessidade de cautela e planejamento estratégico. O governo, em um esforço para proteger a economia nacional, tem adotado medidas para mitigar os impactos de fatores externos, como as flutuações do mercado internacional e as incertezas geopolíticas. A estratégia tem como objetivo garantir a estabilidade econômica e promover o crescimento sustentável. Além disso, o foco em fortalecer as relações comerciais com outros países e diversificar as parcerias tem sido crucial para reduzir a dependência de um único mercado e aumentar a resiliência da economia brasileira. A política fiscal e monetária do governo continua sendo um tema de grande importância, com o objetivo de controlar a inflação, manter as contas públicas equilibradas e estimular o investimento. A gestão eficiente dos recursos públicos, a atração de investimentos estrangeiros e o desenvolvimento de programas de apoio às empresas são considerados pilares para o crescimento econômico do Brasil.

Em um desenvolvimento relevante, uma plataforma será utilizada para emitir reembolsos aos importadores americanos, totalizando US$ 166 bilhões, referentes a tarifas que foram consideradas ilegais pela Suprema Corte dos EUA em fevereiro. Essa decisão representa um importante marco na resolução de disputas comerciais e reforça o compromisso do sistema judiciário com a legalidade e a justiça. O processo de reembolso será conduzido de forma transparente e eficiente, garantindo que os importadores recebam os valores devidos em tempo hábil. A iniciativa demonstra a capacidade do governo americano de cumprir as decisões judiciais e de corrigir práticas que possam ter causado prejuízos aos cidadãos e empresas. A medida, além de corrigir as distorções causadas pelas tarifas ilegais, também contribui para fortalecer a confiança no sistema comercial internacional. Em uma análise do BofA, o estudo com casas da América Latina indicou que as estratégias que privilegiam companhias de commodities e exportadoras se destacam como as preferidas para obter um desempenho superior à média do mercado. Essa preferência reflete a confiança dos investidores no potencial de crescimento das empresas que atuam em setores considerados estratégicos para a economia global. A valorização das empresas exportadoras e de commodities demonstra a importância do comércio internacional e da demanda por matérias-primas no cenário econômico atual. A diversificação de carteiras e a análise cuidadosa dos riscos e oportunidades são elementos chave para o sucesso dos investimentos, com o objetivo de garantir resultados consistentes e a proteção do capital investido





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