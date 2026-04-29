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Votação de Jorge Messias no STF: Sabatina, Quórum e Apoio Partidário São Cruciais

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Votação de Jorge Messias no STF: Sabatina, Quórum e Apoio Partidário São Cruciais
Jorge MessiasSTFSenado
📆4/29/2026 10:17 AM
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A aprovação de Jorge Messias para o STF depende do desempenho na sabatina, da presença massiva de senadores e do apoio de partidos como PSD e PP. A votação no Senado é vista como apertada e decisiva.

A votação da indicação de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal ( STF ), agendada para esta quarta-feira (28) no Senado, está sendo acompanhada de perto por membros do governo, senadores da base aliada e figuras influentes no próprio STF .

A expectativa é de um debate intenso e uma votação apertada, com o resultado dependendo de uma série de fatores críticos. A análise compartilhada entre representantes dos Três Poderes aponta para três elementos principais que determinarão o destino da indicação. O primeiro e talvez mais imediato fator de influência é o desempenho de Jorge Messias durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

A sabatina, prevista para se estender ao longo de toda a quarta-feira, com possibilidade de prosseguir até a noite, será um momento crucial para que o indicado demonstre seu conhecimento jurídico, sua postura ética e sua capacidade de diálogo. Messias deverá responder a questionamentos abrangentes, que vão desde temas de debate social como o aborto, até questões prementes para o Judiciário, como a delicada questão das interferências em decisões do Poder Legislativo, o uso e a fiscalização das emendas parlamentares e a interpretação e aplicação do código de ética.

A profundidade e a clareza de suas respostas, bem como sua capacidade de lidar com perguntas potencialmente incisivas, serão avaliadas minuciosamente pelos senadores. Para obter a aprovação, Jorge Messias necessita do apoio de, no mínimo, 41 senadores, o que torna cada voto um elemento de extrema importância. O segundo ponto de atenção reside na garantia de um quórum significativo na sessão de votação.

A estratégia dos apoiadores de Messias é assegurar a presença massiva de senadores, buscando ultrapassar a marca de 75 dos 81 senadores totais. Essa mobilização é vista como essencial para neutralizar a oposição, que já conta com aproximadamente 30 votos declaradamente contrários à indicação do advogado-geral da União. A presença de um número elevado de senadores favoráveis não apenas dilui o peso dos votos contrários, mas também demonstra o apoio político à indicação, fortalecendo a posição de Messias.

A ausência de senadores, mesmo que por motivos legítimos, pode ser interpretada como um sinal de desinteresse ou oposição, prejudicando as chances de aprovação. A articulação política para garantir a presença dos senadores é, portanto, uma prioridade para o governo e seus aliados.

Finalmente, o terceiro elemento considerado vital para a aprovação de Jorge Messias é o apoio de partidos estratégicos, em particular o PSD (Partido Social Democrático) e o PP (Progressistas). A avaliação é que, dentro do MDB (Movimento Democrático Brasileiro), existe uma maioria favorável à indicação, mas a participação ativa e o voto favorável dos parlamentares do PSD e do PP serão decisivos para a formação de uma maioria que garanta a aprovação.

A negociação com esses partidos envolve concessões e acordos políticos, visando alinhar seus interesses com os do governo. A capacidade de construir uma coalizão sólida e duradoura com esses partidos será fundamental para superar os obstáculos e garantir a aprovação de Jorge Messias no Senado. As estimativas de votos variam entre 45 e 48, consideradas as apostas mais conservadoras entre os governistas, enquanto uma ala mais otimista do PT acredita que o número pode chegar a 52.

A contagem final, no entanto, dependerá da dinâmica da sabatina, da mobilização dos senadores e da articulação política nos bastidores

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