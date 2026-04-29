Votação de Jorge Messias no STF: Sabatina, Quórum e Apoio Partidário São Cruciais

A aprovação de Jorge Messias para o STF depende do desempenho na sabatina, da presença massiva de senadores e do apoio de partidos como PSD e PP. A votação no Senado é vista como apertada e decisiva.

A votação da indicação de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal ( STF ), agendada para esta quarta-feira (28) no Senado, está sendo acompanhada de perto por membros do governo, senadores da base aliada e figuras influentes no próprio STF .

A expectativa é de um debate intenso e uma votação apertada, com o resultado dependendo de uma série de fatores críticos. A análise compartilhada entre representantes dos Três Poderes aponta para três elementos principais que determinarão o destino da indicação. O primeiro e talvez mais imediato fator de influência é o desempenho de Jorge Messias durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

A sabatina, prevista para se estender ao longo de toda a quarta-feira, com possibilidade de prosseguir até a noite, será um momento crucial para que o indicado demonstre seu conhecimento jurídico, sua postura ética e sua capacidade de diálogo. Messias deverá responder a questionamentos abrangentes, que vão desde temas de debate social como o aborto, até questões prementes para o Judiciário, como a delicada questão das interferências em decisões do Poder Legislativo, o uso e a fiscalização das emendas parlamentares e a interpretação e aplicação do código de ética.

A profundidade e a clareza de suas respostas, bem como sua capacidade de lidar com perguntas potencialmente incisivas, serão avaliadas minuciosamente pelos senadores. Para obter a aprovação, Jorge Messias necessita do apoio de, no mínimo, 41 senadores, o que torna cada voto um elemento de extrema importância. O segundo ponto de atenção reside na garantia de um quórum significativo na sessão de votação.

A estratégia dos apoiadores de Messias é assegurar a presença massiva de senadores, buscando ultrapassar a marca de 75 dos 81 senadores totais. Essa mobilização é vista como essencial para neutralizar a oposição, que já conta com aproximadamente 30 votos declaradamente contrários à indicação do advogado-geral da União. A presença de um número elevado de senadores favoráveis não apenas dilui o peso dos votos contrários, mas também demonstra o apoio político à indicação, fortalecendo a posição de Messias.

A ausência de senadores, mesmo que por motivos legítimos, pode ser interpretada como um sinal de desinteresse ou oposição, prejudicando as chances de aprovação. A articulação política para garantir a presença dos senadores é, portanto, uma prioridade para o governo e seus aliados.

Finalmente, o terceiro elemento considerado vital para a aprovação de Jorge Messias é o apoio de partidos estratégicos, em particular o PSD (Partido Social Democrático) e o PP (Progressistas). A avaliação é que, dentro do MDB (Movimento Democrático Brasileiro), existe uma maioria favorável à indicação, mas a participação ativa e o voto favorável dos parlamentares do PSD e do PP serão decisivos para a formação de uma maioria que garanta a aprovação.

A negociação com esses partidos envolve concessões e acordos políticos, visando alinhar seus interesses com os do governo. A capacidade de construir uma coalizão sólida e duradoura com esses partidos será fundamental para superar os obstáculos e garantir a aprovação de Jorge Messias no Senado. As estimativas de votos variam entre 45 e 48, consideradas as apostas mais conservadoras entre os governistas, enquanto uma ala mais otimista do PT acredita que o número pode chegar a 52.

A contagem final, no entanto, dependerá da dinâmica da sabatina, da mobilização dos senadores e da articulação política nos bastidores





sbtnews / 🏆 25. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jorge Messias STF Senado Sabatina Votação Judiciário Lula PSD PP MDB

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CCJ do Senado sabatina na quarta-feira (29) Jorge Messias, indicado ao STF; entenda o processoO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.

Read more »

Jorge Messias pode decidir formato da eleição no Rio de Janeiro no STFA aprovação de Jorge Messias como ministro do STF pode ser crucial para definir se a eleição para o governo do Rio de Janeiro será direta ou indireta, com um possível voto de desempate em um julgamento com placar equilibrado.

Read more »

Indicação de Jorge Messias ao STF: Senado em fase decisiva e Alcolumbre adota cautelaA indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal enfrenta um momento crucial no Senado, com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, demonstrando cautela e influenciando o resultado da votação. O governo avalia um cenário apertado e busca apoio para garantir a aprovação.

Read more »

Liberdade de Opinião: Jorge Messias deve ser aprovado para o STF?Siga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

'Bessias' da Lava Jato e evangélico indicado por Lula ao STF: a trajetória de Jorge MessiasMessias é procurador da Fazenda Nacional desde 2007 e ocupou diversos cargos em gestões petistas; ele passará por sabatina na CCJ do Senado nesta quarta-feira

Read more »

O que Jorge Messias pensa sobre STF, big techs e tamanho do EstadoAlém de já ter ocupado diferentes cargos em governos petistas, sua produção acadêmica recente também defende uma versão da história em consonância com a esquerda.

Read more »