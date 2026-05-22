Vorcaro transferido para cela especial após rejeição de delação premiada

Após a rejeição da proposta de delação premiada pela Polícia Federal, o ex-banqueiro, Vorcaro, foi transferido para uma cela especial. A decisão do ministro Mendonça, que reconheceu a inadequação da cela comum, considerando a ausência de chuveiro e janela, e a vulnerabilidade do preso devido à exposição na mídia. A PGR, que se manifestou no mesmo sentido, mantém a expectativa de que Vorcaro, ao perceber os prejuízos que pode sofrer ao omitir informações, se disponha a entregar mais elementos. A defesa solicitou a concessão de prisão domiciliar, argumentando condições precárias na PF e a intenção de avançar em uma nova proposta de delação, com provas mais robustas.
Após a rejeição da proposta de delação premiada pela Polícia Federal, o ex-banqueiro, Vorcaro , foi transferido para uma cela especial. A decisão do ministro Mendonça, que reconheceu a inadequação da cela comum, considerando a ausência de chuveiro e janela, e a vulnerabilidade do preso devido à exposição na mídia.
A PGR, que se manifestou no mesmo sentido, mantém a expectativa de que Vorcaro, ao perceber os prejuízos que pode sofrer ao omitir informações, se disponha a entregar mais elementos. A defesa solicitou a concessão de prisão domiciliar, argumentando condições precárias na PF e a intenção de avançar em uma nova proposta de delação, com provas mais robustas. A PGR, porém, se manteve firme em sua posição, rejeitando a primeira versão da proposta de delação.
A transferência para a cela especial ocorreu após a PGR se manifestar no sentido de que a cela comum era inadequada para a permanência prolongada do ex-banqueiro
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