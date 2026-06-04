Voluptas Growth: 95% Increase in Chinese Passenger Arrivals, 35% Growth in Brazilian Inbound Traffic to China

The Voll, a Brazilian travel management company with eight years in the market, has experienced a significant increase in Chinese passenger arrivals and inbound traffic from Brazil to China. The company attributes this growth to the Chinese government's decision to remove the need for a visa for Brazilian tourists starting from June 2021, which has led to a 95% increase in Chinese passenger arrivals in the first five months of 2026. In the reverse flow, the company has seen a 35% growth in Brazilian outbound traffic to China. The company's management of travel has been bolstered by the introduction of innovative Artificial Intelligence (AI) solutions, which have gained recognition as a unique offering in the industry. The Voll's growth prospects are further fueled by the recent announcement of increased flight frequencies by Air China, which will operate four weekly flights between July and October. The company anticipates a seasonal increase in passenger numbers and is preparing for a permanent increase in flight frequencies based on the demand. The Voll's success can be attributed to its strategic partnerships with Warburg Pincus, a leading US-based private equity firm, and its inclusion in the Localiza Group. The company has also seen an increase in Brazilian companies investing in China, indicating a growing interest in understanding and engaging with the Chinese market. The Voll's growth is driven by the need for capital, intellectual capital, and the desire to learn from and inspire trends and practices from the Chinese market, as well as to import them to Brazil.

Um aumento de 95% na entrada de passageiros chineses no Brasil entre 1º de janeiro e 8 de maio de 2026, no fluxo inverso, de brasileiros em direção à China, a empresa teve crescimento de 35%.

No ano passado, a Voll realizou 15 missões de executivos brasileiros para a China e espera, para 2026, pelo menos dobrar esse número. A Gestão de Viagens ganha reforço com IA inédita no mundo. Luiz Moura, um dos fundadores da Voll, aponta que a decisão do governo chinês de isentar o turista brasileiro do visto a partir de junho do ano passado como um dos principais motivos para o crescimento.

E o executivo indica pelo menos dois fatores para esse crescimento prosseguir: desde 11 de maio deste ano, os cidadãos chineses também estão isentos de visto para chegar ao Brasil. O outro indicador é que a companhia aérea Air China anunciou que vai aumentar a frequência de voos semanais, passando de três para quatro opções. A novidade entra em operação temporária entre julho e outubro.

A Voll é uma empresa brasileira com oito anos de mercado e que, no início do ano, recebeu um aporte de US$ 123 milhões do fundo norte-americano Warburg Pincus. A empresa também já fez parte do grupo Localiza. A empresa tem 670 colaboradores em todo o país, além de sedes em São Paulo e Belo Horizonte





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