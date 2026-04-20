Voluntário relata tentativa de resgate de triatleta brasileira morta no Ironman Texas

Shawn McDonald descreve os momentos de angústia ao tentar salvar Mara Flávia Araújo, triatleta brasileira que faleceu durante a natação do Ironman Texas. Ele relata ter sentido o corpo da vítima sob a água antes de ela desaparecer.

O voluntário Shawn McDonald relatou, em um depoimento emocionante nas redes sociais, os momentos de desespero e agonia durante a tentativa de resgate da triatleta brasileira Mara Flávia Araújo , de 38 anos, que faleceu após submergir durante a etapa de natação do Ironman Texas .

McDonald, que estava presente no Lago Woodlands com sua filha de 12 anos em uma prancha de stand-up paddle, descreveu como a atmosfera festiva da competição se transformou rapidamente em um cenário de horror quando um grupo de voluntários começou a sinalizar pedidos de socorro. Ao ser alertado de que uma competidora havia afundado, ele não hesitou em abandonar sua prancha para iniciar buscas subaquáticas exaustivas. McDonald detalhou o esforço hercúleo que realizou durante a hora seguinte ao incidente. Ele relatou ter mergulhado repetidamente na tentativa de localizar Mara Flávia, em um esforço desesperado por trazê-la à superfície com vida. Em um momento de profunda angústia, o voluntário contou que chegou a sentir o corpo da brasileira com o pé durante uma de suas incursões na água, mas, devido à visibilidade nula característica do lago, perdeu o contato logo em seguida. Mesmo exausto e sob o choque da situação, ele continuou mergulhando até que mergulhadores profissionais e embarcações equipadas com sonar assumissem o comando da operação de resgate, que culminou na localização do corpo a três metros de profundidade pouco depois das nove da manhã. O relato de McDonald, feito como uma forma de oferecer algum conforto à família da vítima, destaca o sentimento de impotência diante da tragédia. Ele enfatizou que, embora desconhecesse Mara, sentiu o peso da perda e pediu desculpas aos familiares pelo fato de seus esforços, e de todos os presentes, não terem sido suficientes para salvá-la. O caso levantou questionamentos sobre a segurança no Lago Woodlands, um local onde a natação é geralmente proibida devido à visibilidade precária, sendo liberada apenas em caráter excepcional para eventos esportivos de grande porte. As autoridades locais continuam investigando as circunstâncias exatas do afogamento, enquanto a comunidade do triatlo lamenta a perda prematura da atleta brasileira que, como ressaltou McDonald em sua carta aberta, era o mundo inteiro de alguém





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