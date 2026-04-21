Voluntário relata tentativa de resgate de brasileira que morreu no Ironman Texas

Shawn McDonald descreve o esforço angustiante para salvar Mara Flávia Araújo no Lago Woodlands e pede desculpas à família após o desfecho trágico da atleta.

O voluntário Shawn McDonald compartilhou um relato emocionante sobre os momentos de desespero que vivenciou durante a etapa de natação do Ironman Texas , no Lago Woodlands , onde a triatleta brasileira Mara Flávia Araújo , de 38 anos, perdeu a vida. McDonald, que estava presente no local com sua filha de 12 anos em uma prancha de stand-up paddle, descreveu como o evento, que habitualmente proíbe o nado no lago devido à visibilidade quase nula das águas, se transformou em uma cena de tragédia.

Ele relatou que, ao ouvir pedidos de socorro de voluntários em um caiaque próximo, deslocou-se rapidamente ao local. Ao chegar, deparou-se com nadadores em pânico, informando que a brasileira havia submergido subitamente. A partir desse instante, McDonald iniciou uma busca exaustiva, mergulhando repetidamente na esperança de localizar a atleta. Durante o esforço desesperado, o voluntário afirmou ter chegado a tocar o corpo de Mara Flávia com o pé logo nos primeiros minutos de busca subaquática, mas, devido à escuridão da água e à correnteza, ela desapareceu logo em seguida. O homem detalhou que mergulhou inúmeras vezes durante a hora seguinte, recusando-se a aceitar que a situação fosse fatal, mantendo a convicção de que conseguiria resgatá-la com vida. Mesmo exausto e correndo riscos pessoais, ele só interrompeu as buscas quando mergulhadores profissionais da equipe de resgate, equipados com barcos de sonar, solicitaram que ele saísse da água para que pudessem prosseguir com o trabalho técnico. O corpo da brasileira foi localizado pouco depois das 9h da manhã, a cerca de três metros de profundidade, confirmando o pior desfecho para os familiares e amigos da atleta. Em uma mensagem tocante publicada em suas redes sociais, Shawn McDonald pediu desculpas aos parentes de Mara Flávia Araújo, lamentando que seus esforços não tenham sido suficientes para salvá-la. Ele destacou a importância de oferecer algum conforto aos familiares ao assegurar que pessoas desconhecidas se empenharam ao máximo para tentar evitar a tragédia. O caso reacendeu debates sobre a segurança em competições esportivas realizadas em locais de baixa visibilidade, como o Lago Woodlands. Enquanto as autoridades americanas investigam as circunstâncias exatas que levaram ao óbito da triatleta, o depoimento de McDonald serve como um testemunho humano da fragilidade da vida e da solidariedade demonstrada por aqueles que, mesmo sem laços afetivos, dedicaram-se intensamente a uma causa que terminou em luto. A memória de Mara Flávia e a dedicação dos voluntários permanecem como um registro marcante desta edição do Ironman Texas





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