Voltas ao Congresso: Nova Lei visa flexibilizar regra de candidatura para presidência

A votação no novo Estatuto, que acontece na próxima segunda-feira, contempla uma emenda que visa flexibilizar a regra de participação mínima de três mandatos em Conselho Deliberativo para que um associado possa seCandidatar à presidência do clube. A proposta original previa a necessidade de três mandatos consecutivos, mas acabou sendo flexibilizada para dois. Outra emenda que gerou repercussão entre os torcedores e o Supremo Alapar está relacionada à venda de ações na SAF. A medida visa atrair investidores interessados em assumir o controle majoritário do futebol do clube

O novo Estatuto do clube é uma das principais pautas no Santos durante a semana, tendo sido votado, na próxima segunda-feira (18), pela Comissão responsável pela reforma estatutária.

A proposta envolve a revisão de 105 artigos, considerando 89 emendas e cerca de 200 conselheiros habilitados a votar. Entre as emendas, destaque para a alteração da data das eleições presidenciais, atualmente realizadas em dezembro, para outubro, visando ampliar o período de transição entre as gestões. Outro ponto destacado é a possibilidade de venda entre 49% e 90% das ações da futura sociedade anônima, o que abre espaço para investimentos adicionais no futebol do clube.

Embora haja críticas sobre a coincidência da definição do calendário com a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, a Comissão do Estatuto se defende afirmando dificuldades em conciliar agendas





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