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Volta Redonda realiza XII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

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Volta Redonda realiza XII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Conferência MunicipalDireitos Da Criança E Do AdolescenteVolta Redonda
📆6/15/2026 5:47 PM
📰jornalodia
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A XII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Volta Redonda acontece no dia 25, no Clube Comercial, com o objetivo de discutir e propor diretrizes para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à infância e adolescência. O evento, que integra a etapa municipal da 13ª Conferência Nacional, reunirá representantes da rede de proteção, entidades, conselhos, crianças, adolescentes e comunidade. A programação inclui palestra magna, debates em grupos de trabalho e discussões em seis eixos temáticos, além da eleição de delegados para as etapas estadual e nacional. A conferência busca garantir o protagonismo de crianças e adolescents na construção coletiva de políticas públicas e fortalece a democracia participativa.

A Prefeitura de Volta Redonda , por intermédio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ( CMDCA ), promoverá no dia 25 a XII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O evento, que ocorrerá no Clube Comercial das 8h às 18h, constitui um importante espaço democrático de participação social e reunirá representantes da rede de proteção, entidades, conselhos, crianças, adolescentes e demais membros da comunidade. Durante a programação, estão previstas palestra magna, debates em grupos de trabalho e discussões em seis eixos temáticos, culminando em plenária final para apreciação e votação das propostas que serão encaminhadas às etapas estadual e nacional da conferência.

A presidente do CMDCA, Katya Aguiar de Souza, destacou que as conferências são instrumentos fundamentais de participação social e construção coletiva de políticas públicas, permitindo que a sociedade civil, o poder público, as entidades e, principalmente, crianças e adolescentescontribuam diretamente para a formulação de tais políticas. Ela enfatizou que não é possível discutir os direitos da infância e da adolescência sem garantir o protagonismo dos principais sujeitos dessas políticas.

Na ocasião, os participantes serão divididos em grupos para abordar seis eixos temáticos relacionados à promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. As propostas aprovadas em plenária serão sistematizadas e enviadas para a etapa estadual, contribuindo para a construção das diretrizes nacionais. Paralelamente, a conferência municipal elegerá os delegados que representarão Volta Redonda nas próximas fases, garantindo que as demandas locais sejam levadas aos debates em âmbito estadual e nacional.

A conferência integra a etapa municipal da 13ª Conferência Nacional e tem como objetivo avaliar, discutir e propor diretrizes para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, reforçou a relevância do encontro para o fortalecimento da democracia participativa e da rede de proteção à infância e adolescência, afirmando que ao abrir espaços para a participação ativa de crianças e adolescents, fortalece-se a democracia e tornam-se as políticas públicas mais efetivas.

Ela ainda mencionou que a conferência é uma oportunidade de ouvir diferentes experiências, identificar desafios e construir propostas que contribuam para o aprimoramento do sistema de garantia de direitos no município. A preparação para o encontro incluiu a realização da 5ª Conferência Livre Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, promovida pelo CMDCA em maio.

Essa etapa preparatória reuniu crianças, adolescentes, representantes da sociedade civil e do poder público para debater desafios, apresentar demandas e elaborar propostas voltadas ao fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. Com o tema Fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e a Democracia Participativa, a conferência livre teve como principal destaque o protagonismo juvenil.

Os participantes contribuíram diretamente para a elaboração de propostas que agora serão discutidas na etapa municipal e poderão avançar para as fases estadual e nacional

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