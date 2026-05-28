Volta Redonda realiza 5ª Conferência Livre Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes

Evento preparatório debateu políticas públicas e fortalecimento do sistema de garantia de direitos, com protagonismo juvenil e participação da sociedade civil e poder público

A Prefeitura de Volta Redonda , por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), organizou na quinta-feira, dia 28, no Clube Comercial, a 5ª Conferência Livre Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes (CLMDCA).

O evento serviu como preparação para a 12ª Conferência Municipal da Criança e do Adolescente, marcada para junho, que por sua vez se insere no contexto da 13ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Sob o tema Fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) e a Democracia Participativa, a conferência reuniu crianças, adolescentes, representantes da sociedade civil e do poder público com o objetivo de discutir e elaborar propostas para a proteção integral dos direitos da infância e juventude.

A programação incluiu uma roda de conversa, palestra magna com Guaraciara Lopes e Paloma de Lavor Lopes, e uma apresentação cultural com Deejay2B. Após a abertura, os participantes foram divididos em seis eixos temáticos para debates e formulação de propostas que irão guiar as diretrizes da Conferência Municipal. A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, enfatizou a relevância do encontro para ampliar a participação popular e o diálogo sobre políticas públicas infantis.

Ela afirmou que esse é um espaço essencial de escuta, participação e construção coletiva, destacando que quando crianças e adolescentes têm voz ativa, as políticas públicas e a garantia de direitos no município são fortalecidas. A presidente do CMDCA, Katya Aguiar de Souza, ressaltou o protagonismo juvenil na construção das propostas, explicando que as conferências são ambientes democráticos onde sociedade civil e poder público avaliam, debatem e constroem políticas transformadoras.

Ela destacou que a conferência livre é planejada e executada pelos adolescentes, reforçando que é impossível elaborar políticas públicas para crianças e adolescentes sem que eles sejam os protagonistas do processo. Paloma de Lavor Lopes, vice-presidente do CMDCA e executiva do Fórum Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, detalhou a importância da participação infantil em todas as etapas das conferências.

Ela explicou que a conferência livre é o primeiro espaço onde crianças e adolescentes elaboram propostas com base nos eixos temáticos, que depois seguem para as etapas municipal, estadual e nacional. Paloma mencionou que, pela primeira vez, o Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente) estabeleceu a democracia participativa com paridade entre adolescentes e adultos como delegados, o que fortalece a construção de políticas públicas com participação direta das crianças e adolescentes.

Guaraciara Lopes, conselheira do CMDCA e presidente da Casa da Criança e do Adolescente, destacou a necessidade de compreender o histórico das conferências e fortalecer a participação popular. Ela relatou que foi feita uma retrospectiva da história das conferências, explicando o caminho percorrido e a necessidade de avanços, reforçando a importância de todos se sentirem parte desse processo.

Representando o Fórum Juventude Sul Fluminense em Ação e o Comitê de Participação Adolescente (CPA), Laysa Marques Ferreira reforçou a importância da participação juvenil nas discussões sobre direitos. Ela explicou que o fórum busca reunir mais adolescentes e crianças para participarem das conferências e conhecerem seus direitos, combatendo a ideia de que crianças e adolescentes não têm voz. Segundo ela, o objetivo é mostrar que eles têm espaço, direitos e precisam participar das políticas públicas voltadas para si.

Ao final do encontro, ocorreu uma plenária para sistematização, leitura e votação das propostas, além da eleição dos delegados que representarão os participantes na próxima etapa da conferência





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