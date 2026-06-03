Volta Redonda promove programação do Junho Violeta com Caminhada Violeta no dia 15

Programação especial da Prefeitura de Volta Redonda em alusão ao Junho Violeta inclui Caminhada Violeta no dia 15, na Vila Santa Cecília, e outras ações de conscientização sobre violência contra a pessoa idosa.

A Prefeitura de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), promove ao longo deste mês uma programação especial em alusão ao " Junho Violeta ", campanha nacional de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa.

A iniciativa reúne atividades educativas, culturais e de mobilização social, com o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância da proteção e da garantia dos direitos da pessoa idosa. O ponto alto da programação será a Caminhada Violeta, marcada para o dia 15 de junho, data em que se celebra o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A concentração está prevista para as 14h, na Praça Brasil, localizada no bairro Vila Santa Cecília.

Os participantes seguirão em caminhada até a Biblioteca Municipal Raul de Leoni, onde estão programadas ações de panfletagem, conscientização e um show da cantora Jane Leal. A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou que durante o "Junho Violeta" a secretaria reforçará seu compromisso com a proteção e a garantia dos direitos da pessoa idosa, além da divulgação dos canais de proteção e denúncia.

Ela enfatizou que a campanha tem um papel fundamental de conscientização, sendo necessário envolver toda a sociedade na discussão e reforçar que a violência contra a pessoa idosa pode ocorrer de diversas formas, muitas vezes de maneira silenciosa. Informar, orientar e estimular a denúncia são ações essenciais para garantir mais respeito, dignidade e qualidade de vida à população idosa.

A presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDDPI), Flávia Santos, ressaltou a importância da mobilização para dar visibilidade ao tema, afirmando que o "Junho Violeta" é um momento de reflexão e também de ação. A caminhada representa a união da sociedade em defesa dos direitos da pessoa idosa e reforça a necessidade de estarmos atentos aos sinais de violência e violações de direitos, pois combater esse problema é uma responsabilidade de todos.

Nos últimos anos, Volta Redonda tem promovido diversas ações voltadas à conscientização da população e ao fortalecimento das políticas públicas para a melhor idade. As mobilizações realizadas durante o "Junho Violeta" já reuniram centenas de participantes, incluindo integrantes dos grupos de convivência, do programa Viva a Melhor Idade, da Fanfarra e do Coral Municipal da Melhor Idade, além de profissionais da rede de assistência social.

O município também dispõe de uma ampla rede de atendimento e proteção à pessoa idosa, formada por serviços especializados como o Núcleo de Atendimento ao Idoso (Nuai), os Centros-Dia para Idosos, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), a Patrulha de Proteção ao Idoso e os grupos de convivência desenvolvidos pela Assistência Social. Esses equipamentos atuam tanto na prevenção quanto no acompanhamento de situações de violação de direitos.

A Prefeitura reforça que casos de violência física, psicológica, patrimonial, financeira, negligência, abandono ou qualquer outra forma de violação dos direitos da pessoa idosa devem ser denunciados, podendo ser feitas por meio do Disque 100, canal nacional de proteção aos direitos humanos





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