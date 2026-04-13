Volkswagen Reconhece Mudança de Modelo de Negócios Diante dos Desafios da Indústria Automobilística

O CEO da Volkswagen, Oliver Blume, anunciou uma mudança estratégica no modelo de negócios da empresa, reconhecendo os desafios enfrentados pela indústria automobilística, incluindo a transferência do centro de inovação para a China, a crescente concorrência e as políticas comerciais globais.

O modelo de negócio da Volkswagen mudou. Foi com essa afirmação contundente que Oliver Blume, CEO do Grupo Volkswagen , a maior gigante automobilística europeia, se manifestou na coletiva de imprensa de apresentação do novo Cupra Raval, em Madrid. O executivo lançou essas palavras em referência ao desafiador momento que a indústria automobilística global enfrenta, marcado por uma mudança no centro de inovação e produção da Europa para a China .

Blume destacou que no passado, o desenvolvimento e a produção eram realizados na Alemanha e em outros países europeus, com a venda de produtos de alta qualidade para todo o mundo. No entanto, as regulamentações, as expectativas dos clientes e a crescente concorrência tornaram essa estratégia insustentável. Atualmente, a Volkswagen está adotando uma abordagem inversa, trazendo para a Europa os processos aprendidos na China, onde mantém parcerias estratégicas com empresas locais, como a SAIC Motor, proprietária da MG, e a Xpeng. A declaração de Blume reflete o cenário desfavorável de 2025 para a indústria automotiva europeia, com perdas ou quedas significativas nos lucros da maioria dos fabricantes, com exceção da BMW, que conseguiu manter seus resultados em linha com o exercício anterior. Além dos fatores mencionados por Blume, a instabilidade política e econômica gerada pelas políticas protecionistas do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também tiveram um impacto negativo. As tarifas extras sobre as exportações de carros e componentes afetaram particularmente as fábricas alemãs. Embora a Espanha seja o segundo maior produtor de veículos na Europa, não exporta carros para os EUA, embora envie peças. No entanto, a onda de choque das políticas tarifárias de Trump, aliadas à preferência por veículos a combustão nos EUA, também afetou as montadoras americanas. A retirada de incentivos aos veículos elétricos no mercado americano levou empresas como Ford, General Motors e Stellantis (um consórcio europeu-americano com marcas como Fiat, Peugeot, Citroën, Chrysler e RAM) a mudar suas estratégias, prolongando a vida útil de seus modelos a combustão. Isso resultou em perdas de mais de 7 bilhões e 22,3 bilhões de dólares para a Ford e a Stellantis, respectivamente. A General Motors, com foco no mercado americano, conseguiu obter lucros, mas eles caíram 55%, para cerca de 2,3 bilhões de dólares, embora as perspectivas para este ano sejam melhores, de acordo com a apresentação dos resultados anuais. Além das políticas de Trump, o principal argumento apresentado por esses fabricantes (e outros europeus, como Mercedes-Benz e Porsche) para refazer seus planos de eletrificação tem sido a crescente, mas desacelerada, adoção de veículos elétricos. O mercado de carros elétricos está crescendo, mas não no ritmo previsto há alguns anos. Donia Razazi, especialista em indústria na Espanha da consultoria Ayming, explica que existe um descompasso entre uma indústria que avança rapidamente em direção à eletrificação e um mercado que não cresce na mesma velocidade, em um contexto de crescente concorrência internacional e incerteza geopolítica. Além disso, embora a Europa possua uma base industrial sólida, continua demonstrando alta dependência externa em elementos-chave da eletrificação, como baterias e determinadas tecnologias, o que representa um ponto fraco no contexto atual. No mercado de veículos elétricos, a Tesla, de Elon Musk, enfrenta desafios significativos após um ano em que seus lucros caíram 46%. Apesar de também ter sido afetada pelas políticas de Trump, a Tesla enfrenta agora um problema ainda maior: a concorrência chinesa. A BYD, principal fabricante chinesa de veículos elétricos, já ultrapassou a Tesla em vendas globais, impulsionada por sua expansão em mercados como o europeu. A Tesla viu suas vendas na Europa caírem 26,9% em 2025, enquanto as vendas de veículos elétricos no mercado europeu aumentaram 29,7%, segundo dados da ACEA. A BYD registrou um aumento de 268% em suas vendas na Europa. A guerra de preços em que a BYD se envolveu, tanto em seu mercado local quanto no exterior, também teve um impacto negativo em seus lucros, com uma queda de 19% em 2025





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