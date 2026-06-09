Volga K50: SUV de luxo russo com tecnologia chinesa renasce em antiga fábrica da Volkswagen

A histórica marca Volga retorna ao mercado com o SUV de luxo K50, produzido na antiga fábrica da Volkswagen em Níjni Novgorod. Baseado no Geely Monjaro chinês, o modelo tem motor 2.0 turbo de 238 cv, tração integral e preço inicial de 4,2 milhões de rublos. A aposta reposiciona a Volga no segmento premium, usando tecnologia chinesa para competir em um mercado dominado por marcas asiáticas.

A histórica marca Volga, que durante décadas foi um símbolo da indústria automobilística soviética, está de volta ao mercado russo com um modelo bem diferente dos grandes sedãs que a tornaram famosa.

Batizado de Volga K50, o novo SUV de luxo combina motor turbo de 238 cavalos, tração integral e uma lista de equipamentos modernos em uma tentativa de reposicionar a fabricante em um mercado transformado pela crescente influência das montadoras chinesas. A escolha do K50 não é por acaso: o utilitário esportivo será o principal produto da nova fase da Volga e também o mais sofisticado da linha.

Produzido em Níjni Novgorod, na antiga fábrica da Volkswagen que fabricava veículos da Skoda e da própria marca alemã antes da saída das empresas ocidentais da Rússia, o modelo representa a aposta da indústria local para reconstruir sua produção automotiva. Apesar do nome tradicional, o veículo tem forte influência chinesa. O K50 foi desenvolvido a partir do Geely Monjaro, um SUV vendido pela fabricante chinesa Geely. As semelhanças aparecem tanto no desenho externo quanto na mecânica.

A principal mudança visual está na grade dianteira redesenhada e na adoção do logotipo da Volga. Sob o capô, o SUV utiliza um motor 2.0 turbo de 238 cavalos associado a uma transmissão automática de oito marchas e sistema de tração nas quatro rodas. O conjunto permite que o modelo dispute espaço no segmento premium do mercado russo, dominado nos últimos anos por marcas chinesas após a saída de fabricantes europeias, japonesas e americanas.

No interior, o K50 aposta em um painel totalmente digital, central multimídia de grandes dimensões e acabamento revestido em couro ecológico. Segundo Maksim Kadakov, editor-chefe da revista automotiva russa Za Rulem, o modelo também recebeu integração nativa com Android Auto e Apple CarPlay, além de adaptações pensadas para o clima local, como um reservatório maior para o sistema de limpeza do para-brisa.

A versão de entrada do Volga K50 deverá chegar às concessionárias russas por cerca de 4,2 milhões de rublos, equivalente a aproximadamente R$ 300 mil. O valor coloca o SUV entre os veículos mais sofisticados produzidos atualmente no país. O retorno da Volga ocorre em um momento de reestruturação da indústria automotiva russa, que perdeu grandes players internacionais após as sanções impostas pela guerra na Ucrânia.

A parceria com a Geely não é a única: outras marcas russas, como a Lada, também têm buscado tecnologias e plataformas chinesas para manter sua produção. O K50, no entanto, é o primeiro modelo da Volga a adotar essa estratégia, sinalizando uma nova direção para a empresa.

Com um design que mescla robustez e elegância, o SUV traz elementos como faróis full LED, rodas de liga leve de até 20 polegadas e uma grade dianteira cromada que remete aos modelos clássicos da Volga. No interior, destaque para o teto panorâmico, bancos com costuras diamantadas e amplo espaço para cinco ocupantes. O porta-malas tem capacidade para 620 litros, expansível com o rebatimento dos bancos traseiros.

Em termos de segurança, o K50 oferece controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa e câmera 360 graus. A bateria de itens de série também inclui sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, faróis automáticos e ar-condicionado de duas zonas. A Volga planeja exportar o modelo para outros mercados da Comunidade dos Estados Independentes (CEI) e, futuramente, para países da América Latina e África.

A produção em Níjni Novgorod tem capacidade inicial de 10 mil unidades por ano, podendo ser ampliada conforme a demanda. O K50 chega às concessionárias russas em março de 2024, marcando o renascimento de uma marca que já foi orgulho nacional. O desafio será competir com os SUVs chineses que dominam o segmento, como o Haval Jolion e o Chery Tiggo 8, mas a Volga aposta no apelo histórico e no preço competitivo para conquistar os consumidores russos.

A iniciativa faz parte do programa governamental de apoio à indústria automotiva local, que oferece incentivos fiscais e linhas de crédito para montadoras que utilizam componentes nacionais. O Volga K50, porém, ainda depende de muitos componentes importados, especialmente da China, o que levanta dúvidas sobre sua sustentabilidade a longo prazo.

Apesar disso, a marca está confiante: o K50 representa não apenas um novo produto, mas o primeiro passo para uma família de veículos que incluirá sedãs e elétricos nos próximos anos. O mercado automotivo russo, que encolheu drasticamente desde 2022, começa a dar sinais de recuperação, impulsionado pela produção local e pelas importações paralelas. Nesse cenário, o Volga K50 surge como um símbolo da resiliência da indústria russa, adaptando-se às novas realidades geopolíticas e tecnológicas.

Com a ajuda da tecnologia chinesa, a Volga espera reconquistar seu lugar no coração dos motoristas russos, oferecendo um veículo que combina tradição e modernidade





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