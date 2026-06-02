VNL 2026: Brasil entra como tetracampeão em busca da história

A oitava edição da Volleyball Nations League começa com o Brasil tetracampeão, após trajetória impecável e histórias de hegemonias e surpresas entre EUA, Itália, Turquia e Japão.

A partir desta quarta‑feira (3), tem início a oitava edição do torneio anual de seleções da Volleyball Nations League (VNL), que reúne as principais equipes femininas do mundo em busca do título mais prestigiado do voleibol.

Os fãs de voleibol, que já acompanham as disputas olímpicas pelo WhatsApp, poderão ver, pela primeira vez, o tetracampeão da competição, o Brasil, que entra na fase final com um histórico impecável. A VNL foi criada em 2018 para substituir o Grand Prix feminino e a Liga Mundial masculina, e desde então tem se consolidado como o principal calendário da modalidade.

O formato atual prevê três semanas de fase classificatória, com 18 seleções divididas em três grupos de sedes distintas; cada equipe disputa quatro jogos por semana, totalizando doze partidas na primeira fase. Os oito melhores avançam para o mata‑mata, que começa nas quartas de final e segue em sistema de eliminação única até a grande final. A trajetória das seleções ao longo dos últimos anos revela uma alternância de hegemonias e surpresas.

Os Estados Unidos foram os primeiros campeões, em 2018, sob o comando de Karch Kiraly, vencendo a Turquia por três sets a dois. Jogadoras como Bartsch‑Hackley, MVP e melhor ponteira, e Tori Dixon, melhor central, foram fundamentais. Em 2019, a equipe americana superou o Brasil na decisão, repetindo a vitória por 3‑2 e somando 16 vitórias em 19 partidas.

O torneio de 2020 foi cancelado pela pandemia, mas retornou em 2021 em uma bolha em Rimini, na Itália, onde os EUA conquistaram o tricampeonato ao derrotar novamente o Brasil por 3‑1, com Jordyn Poulter, Wong‑Orantes e Bartsch‑Hackley em destaque. Em 2022, a Itália quebrou a sequência americana ao vencer o Brasil em sets diretos, impulsionada pela MVP e melhor oposta Paola Egonu.

A Turquia conquistou seu primeiro título em 2023, derrotando a China por 3‑1, com a cubana naturalizada Melissa Vargas como MVP. No ano seguinte, a Itália voltou ao topo ao bater o Japão, enquanto o Brasil, ainda que não alcançasse a final, igualou os Estados Unidos em número de títulos (três) e se tornou a primeira equipe a vencer a competição com aproveitamento total: quinze jogos e quinze vitórias, com a lendária líbero Monica De Gennaro encerrando sua carreira internacional como MVP.

O panorama para 2026 promete ainda mais emoções. O Brasil, agora tetracampeão, chega à fase final com a confiança de quem nunca perdeu um jogo na história da VNL. As seleções de Itália, Estados Unidos, Turquia e Japão também são favoritas, cada uma trazendo atletas premiados que podem mudar o rumo das partidas. A expectativa é alta, especialmente porque o público retornará aos ginásios, proporcionando atmosfera vibrante após anos de restrições sanitárias.

Além do aspecto esportivo, a competição mantém seu compromisso com o jogo responsável, lembrando que é necessário ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Assim, os amantes do voleibol podem celebrar a excelência técnica e o fair play enquanto acompanham o desenrolar do torneio, que segue consolidando a VNL como o principal palco mundial do voleibol feminino





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