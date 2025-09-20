Head Topics

Viviane Batidão e outros artistas celebram a Amazônia no festival Amazônia Live

Cantora Viviane Batidão, Ivete Sangalo e outros artistas se apresentarão no festival Amazônia Live em Belém, utilizando a música para conscientizar sobre a COP30 e a preservação da Amazônia. O evento, que também contou com Mariah Carey, Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara, busca unir forças em prol do meio ambiente.

A cantora Viviane Batidão , aos 41 anos, é uma das estrelas confirmadas para o segundo dia do festival Amazônia Live — Hoje E Sempre, evento que promete agitar o estádio do Mangueirão, em Belém, neste sábado. Além dela, o público poderá prestigiar as apresentações de Ivete Sangalo e Lambateria Baile Show, em um dia repleto de música e celebração.

Em uma entrevista concedida à CNN, a talentosa cantora paraense compartilhou suas perspectivas sobre o papel fundamental que eventos como o Amazônia Live desempenham, utilizando a música como veículo para difundir as mensagens cruciais da COP30. Viviane revelou que uma frase proferida por Alok, outro embaixador engajado na causa, tem sido um norte em sua jornada: 'A COP precisa ser pop'. Essa afirmação, feita quando Alok lançou a iniciativa em novembro de 2024, ressoa profundamente em Viviane, impulsionando-a a alcançar e conscientizar um público amplo, muitas vezes distante das discussões ambientais. Ela enfatiza sua conexão com o povo, destacando a presença de suas músicas em diversos ambientes populares, desde bares a festas de rua. 'Não venho de uma área cult, não venho de movimento alternativo dentro do meu nicho. Eu venho do povão. Tu passa aqui na rua de casa e um monte de barzinho está tocando minha música. Em tudo o que é lugar, a galera está tomando uma, está dançando no meio da rua', declarou a cantora. 'Vou falar diretamente com essas pessoas que, às vezes, não têm esse conhecimento da importância de lutar pela Amazônia, de lutar pelo clima, de fazer a diferença para as próximas gerações para a gente manter o planeta saudável.'\O festival Amazônia Live teve início na quarta-feira, dia 17, reunindo um elenco estelar de artistas renomados, todos unidos em prol da nobre causa da preservação da floresta amazônica. A edição inicial do evento, um espetáculo memorável, contou com performances marcantes de Mariah Carey, Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara. As apresentações aconteceram em um palco flutuante, com um design inspirado na vitória-régia, elegantemente suspenso em uma balsa sobre as águas do rio Guamá, em Belém, no estado do Pará. O evento começou com a união das artistas locais, que interpretaram a canção 'Lua, Luar', um momento de celebração da cultura e da união em torno de um objetivo comum. Em seguida, cada artista encantou o público com canções de seu próprio repertório, mostrando a diversidade e a riqueza da música brasileira. Joelma, por exemplo, emocionou a plateia com 'Voando Pro Pará', enquanto Gaby Amarantos apresentou 'Ex Mai Love', Zaynara interpretou 'Sou do Norte' e Dona Onete brilhou com 'Jamburana'. A celebração culminou com a performance coletiva de 'Banzeiro', unindo todos os artistas em um momento de grande emoção e significado.\Para o encerramento do festival, a icônica Mariah Carey subiu ao palco, irradiando glamour e energia. A cantora presenteou o público com a canção 'My All', vestindo um deslumbrante vestido vermelho que chamou a atenção de todos. Além dessa, outros sucessos de sua carreira, como 'Touch My Body', 'Heartbreaker' e 'We Belong Together', foram entoados, levando o público ao delírio. A presença de Mariah Carey no festival, juntamente com a participação de outros artistas de renome, demonstra o poder da música em unir forças e amplificar a mensagem de preservação da Amazônia. O evento Amazônia Live, com sua programação diversificada e emocionante, tem como objetivo não apenas entreter, mas também conscientizar e mobilizar o público em relação à importância da proteção da floresta amazônica e das questões climáticas, buscando garantir um futuro sustentável para as próximas gerações. O festival se configura como uma plataforma poderosa para disseminar informações e inspirar a ação em defesa do meio ambiente, demonstrando que a música pode ser uma ferramenta eficaz para promover a conscientização e a mudança social

