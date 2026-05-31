Vivian Wilson, filha de Elon Musk, estrela campanha da Savage X Fenty no Mês do Orgulho LGBTQIAPN+

A modelo trans Vivian Wilson, de 22 anos, protagoniza a nova campanha da Savage X Fenty, de Rihanna, para o Mês do Orgulho LGBTQIAPN+. O ensaio reforça a diversidade e a inclusão, com a marca conhecida por celebrar diferentes corpos e identidades. A presença de Vivian gerou grande repercussão positiva e destaca sua trajetória na moda.

Vivian Wilson , de 22 anos, filha de Elon Musk, é a estrela da nova campanha da Savage X Fenty , marca de lingerie fundada por Rihanna , que celebra o Mês do Orgulho LGBTQIAPN+ em junho.

A modelo trans participa de um ensaio que promove diversidade e representatividade, reforçando a proposta da grife de destacar a pluralidade de corpos e identidades. Nas imagens divulgadas, ela aparece usando conjuntos de lingerie em tons escuros e acessórios delicados, com uma produção que transmite mensagens de inclusão e orgulho.

A campanha reúne diferentes modelos e personalidades, e a escolha de Vivian gerou grande repercussão positiva nas redes sociais, com seguidores elogiando sua presença diante das câmeras e celebrando sua participação. Nos últimos anos, Vivian tem construído uma trajetória própria na moda e nas redes sociais, ampliando sua visibilidade para além do sobrenome famoso. Sua presença na Savage X Fenty reforça o movimento de grandes grifes em apostar em representatividade como parte central de suas narrativas visuais.

Desde sua criação, a Savage X Fenty se destacou por campanhas que fogem dos padrões tradicionais da indústria da lingerie, reunindo modelos de diferentes idades, tamanhos e identidades. A inclusão de Vivian no elenco da nova ação para o Pride Month segue essa linha e a transformou em um dos nomes mais comentados da campanha, consolidando seu espaço no universo da moda e sua influência como modelo trans





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