Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Vivian Wilson, filha de Elon Musk, estrela campanha da Savage X Fenty no Mês do Orgulho LGBTQIAPN+

Moda E Entretenimento News

Vivian Wilson, filha de Elon Musk, estrela campanha da Savage X Fenty no Mês do Orgulho LGBTQIAPN+
Vivian WilsonSavage X FentyRihanna
📆5/31/2026 9:27 PM
📰VEJA
64 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 46% · Publisher: 92%

A modelo trans Vivian Wilson, de 22 anos, protagoniza a nova campanha da Savage X Fenty, de Rihanna, para o Mês do Orgulho LGBTQIAPN+. O ensaio reforça a diversidade e a inclusão, com a marca conhecida por celebrar diferentes corpos e identidades. A presença de Vivian gerou grande repercussão positiva e destaca sua trajetória na moda.

Vivian Wilson , de 22 anos, filha de Elon Musk, é a estrela da nova campanha da Savage X Fenty , marca de lingerie fundada por Rihanna , que celebra o Mês do Orgulho LGBTQIAPN+ em junho.

A modelo trans participa de um ensaio que promove diversidade e representatividade, reforçando a proposta da grife de destacar a pluralidade de corpos e identidades. Nas imagens divulgadas, ela aparece usando conjuntos de lingerie em tons escuros e acessórios delicados, com uma produção que transmite mensagens de inclusão e orgulho.

A campanha reúne diferentes modelos e personalidades, e a escolha de Vivian gerou grande repercussão positiva nas redes sociais, com seguidores elogiando sua presença diante das câmeras e celebrando sua participação. Nos últimos anos, Vivian tem construído uma trajetória própria na moda e nas redes sociais, ampliando sua visibilidade para além do sobrenome famoso. Sua presença na Savage X Fenty reforça o movimento de grandes grifes em apostar em representatividade como parte central de suas narrativas visuais.

Desde sua criação, a Savage X Fenty se destacou por campanhas que fogem dos padrões tradicionais da indústria da lingerie, reunindo modelos de diferentes idades, tamanhos e identidades. A inclusão de Vivian no elenco da nova ação para o Pride Month segue essa linha e a transformou em um dos nomes mais comentados da campanha, consolidando seu espaço no universo da moda e sua influência como modelo trans

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

VEJA /  🏆 5. in BR

Vivian Wilson Savage X Fenty Rihanna Mês Do Orgulho LGBTQIAPN+ Modelo Trans

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lucas Bley ensina manobra de desengasgo após emergência com a filhaLucas Bley ensina manobra de desengasgo após emergência com a filhaUm vídeo compartilhado pelo influenciador Lucas Bley mostrando o momento em que a filha Mia, de sete meses, se engasgou durante a introdução alimentar viralizou nas redes sociais e chamou a atenção para a importância de saber o que fazer em casos de emergência. Bley aproveitou o episódio para ensinar a manobra aos seguidores. A American Heart Association atualizou suas diretrizes oficiais de primeiros socorros.
Read more »

Na ‘última’ turnê de sua carreira, Martinho da Vila faz shows com Mart’nália para se ver livre de viajarNa ‘última’ turnê de sua carreira, Martinho da Vila faz shows com Mart’nália para se ver livre de viajar‘Eu não quero mais viajar, é muito ruim’, diz ele, que inicia a turnê “Pai e filha” no dia 30, no Rio
Read more »

De volta à Seleção, Nyeme leva filha aos treinos e à VNLDe volta à Seleção, Nyeme leva filha aos treinos e à VNLDepois de passar um ano afastada para se dedicar à maternidade, Nyeme foi convocada por Zé Roberto e trouxe a filha Antonella junto. Saiba mais!
Read more »

Athleta lança coleção exclusiva de camisas em homenagem a Pelé com participação da filha Flávia ArantesAthleta lança coleção exclusiva de camisas em homenagem a Pelé com participação da filha Flávia ArantesMarca Athleta, em parceria com NR Sports, apresenta linha de camisas performance e casual inspirada no tricampeão mundial Pelé. A coleção, que inclui versões masculina, feminina e infantil, traz o número 10 e o gesto do soco no ar, além de tecnologia Dry On e selo de autenticidade, e conta com Flávia Arantes do Nascimento no filme publicitário.
Read more »



Render Time: 2026-06-01 00:26:56