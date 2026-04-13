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Vivi Noronha e Da Furia eternizam o amor com tatuagem: Casal marca na pele a data do primeiro beijo

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Vivi Noronha e Da Furia eternizam o amor com tatuagem: Casal marca na pele a data do primeiro beijo
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📆4/13/2026 12:42 AM
📰jornalextra
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O casal do funk, Vivi Noronha e Da Furia, decide eternizar o relacionamento com uma tatuagem que celebra o dia do primeiro beijo, após o término conturbado do casamento de Vivi com MC Poze do Rodo. A notícia traz detalhes sobre o novo romance, a trajetória do casal e eventos relacionados ao mundo do entretenimento.

Vivi Noronha e Da Furia selaram o amor de forma permanente. O casal, que se uniu após o término conturbado do casamento de Vivi com o MC Poze do Rodo, decidiu eternizar o relacionamento através de tatuagens. A escolha foi registrar na pele a data de 19/11, o dia em que o primeiro beijo aconteceu, em novembro de 2025. A influenciadora digital e Da Furia solidificaram o amor em um gesto que simboliza a profundidade e a solidez de seu compromisso.

A decisão de tatuar a data do primeiro beijo demonstra a importância do momento inicial do romance para o casal, marcando um novo capítulo em suas vidas e celebrando o início de uma jornada a dois. Essa atitude demonstra a confiança e a entrega mútua, evidenciando a intensidade dos sentimentos que os unem.

O romance de Vivi e Da Furia surgiu em meio a um turbilhão. O término do casamento de Vivi com Poze veio à tona em novembro de 2025, após sete anos de união. Fãs notaram a ausência da aliança de Poze em suas redes sociais e a separação foi confirmada por Vivi, que priorizou o bem-estar dos três filhos do ex-casal. Foi nesse contexto que Da Furia entrou em cena, rapidamente se tornando o novo interesse amoroso da influenciadora.

O casal começou a ser visto junto em dezembro de 2025, com indícios de intimidade e cumplicidade. Em março de 2026, uma foto em Fernando de Noronha selou o amor, com Vivi declarando que seu coração tinha sorte em tê-lo. A relação entre Vivi e Da Furia se fortaleceu rapidamente, superando o período de especulações e focando na construção de um futuro juntos.

Da Furia, conhecido por sua imagem ligada ao universo urbano e entretenimento, com tatuagens evidentes e presença em registros de carros de luxo e momentos de lifestyle, conquistou 2,6 milhões de seguidores no Instagram. O fim do casamento com Poze foi marcado por controvérsias, incluindo relatos de Vivi sobre ter sido expulsa de casa com os filhos. Vivi mudou-se para uma mansão comprada em 2024, na Zona Oeste do Rio. Poze negou traição como motivo da separação, afirmando que a decisão foi conjunta.

Além do destaque no mundo do funk, outras notícias agitaram o cenário midiático. O treinador Zubeldía minimizou a mudança de data no Fla-Flu, assumindo a responsabilidade pela má atuação da equipe. Tony Ramos foi homenageado em uma peça, acompanhado de sua esposa. Um centroavante marcou dois gols contra seu ex-clube, garantindo a vitória. Samira do BBB 26 reencontrou Lindolfo no 'Domingão com Huck' e celebrou a recuperação da perna.

Marciele ficou surpresa com o beijo de Jonas e Jordana no 'Bate-papo BBB', destacando a ausência de traição por parte de Ana Paula. Cenas do beijo foram exibidas após a eliminação no programa. E o 'Jogo Extra no Maraca' foi um sucesso entre os torcedores antes do Fla-Flu, proporcionando uma experiência positiva para os fãs. O mundo do entretenimento e do esporte continuam a proporcionar momentos marcantes e notícias que movimentam a opinião pública.

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