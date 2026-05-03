Vitória vence Coritiba por 4 a 1 no Brasileirão, enquanto Athletico e Grêmio empatam sem gols

O Vitória derrotou o Coritiba por 4 a 1 no Barradão, consolidando sua posição no Brasileirão. Já o duelo entre Athletico-PR e Grêmio terminou em empate sem gols, com duas expulsões marcando a partida.

O Vitória dominou o jogo desde o início e derrotou o Coritiba por 4 a 1 no Barradão, em partida válida pelo Brasileirão . Com o resultado, o Leão da Barra soma 18 pontos e ocupa a oitava posição na tabela, enquanto o Coxa Branca permanece com 19 pontos, em nono lugar.

O Furacão, por sua vez, segue em quinta posição com 23 pontos, e o Imortal é o 12º colocado, com 17 pontos. O Vitória abriu o placar com Renê, aproveitou a superioridade numérica após a expulsão de Tiago Cóser ainda no primeiro tempo e ampliou com Zé Vitor. O Coritiba chegou a descontar com Pedro Rocha, mas o Rubro-Negro voltou a marcar na etapa final com Diego Tarzia e Erick, garantindo a vitória.

Zé Vitor, do Vitória, comemorou o gol durante a partida, mostrando a força da equipe no confronto. Já no duelo entre Athletico-PR e Grêmio, na Arena da Baixada, o placar terminou em 0 a 0.

A partida foi marcada por duas expulsões: aos 32 minutos do primeiro tempo, Esquivel, do Furacão, recebeu cartão vermelho por cotovelada em Enamorado; já aos 38 minutos da segunda etapa, Riquelme, do Imortal, foi expulso após receber o segundo cartão amarelo em confusão com Benavídez na área. O árbitro Savio Pereira Sampaio mostrou os cartões vermelhos durante o confronto, que terminou sem gols.

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