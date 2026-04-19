Vitória Strada celebra nova fase, fala sobre "BBB 25", parceria com Daniel Rocha em filme selecionado para Cannes e desafio em série gravada em dez dias

A atriz Vitória Strada compartilha suas reflexões sobre a participação no "BBB 25", a emocionante parceria com o namorado Daniel Rocha no filme "Covil", que será exibido em Cannes, e o intenso processo de gravação da série "A Boa, a Má e o Marido Gigolô". Ela aborda a importância da representatividade de sua bissexualidade e o desenvolvimento de personagens em formatos desafiadores.

Vitória Strada celebra nova fase profissional, abordando sua participação no ' BBB 25 ', a parceria com o namorado Daniel Rocha em 'Covil', selecionado para Cannes, e o desafio de gravar a trama vertical 'A Boa, a Má e o Marido Gigolô'. A atriz refletiu sobre sua experiência no reality show, descrevendo-a como um 'trabalho terapêutico' que permitiu ao público conhecê-la além de seus papéis como mocinha. 'Sinto orgulho porque fui fiel a quem sou e fui justa nas minhas escolhas. O programa permitiu que as pessoas me conhecessem além da caixinha da mocinha protagonista. Viram que sou um ser humano falho, que não sou aquela menina impecável da novela', declarou Strada.

Ela destacou que o maior desafio em um reality para uma pessoa famosa é gerenciar a expectativa alheia, superando a percepção inicial de ser uma 'planta' para alcançar um desempenho que a surpreendeu positivamente. Durante sua estadia no programa, a atriz se tornou uma voz importante na discussão sobre bissexualidade, enfrentando estigmas e preconceitos. 'Sempre tentei lidar com a minha bissexualidade de forma natural. Não vejo uma grande questão nisso e nunca tive problema em falar sobre o assunto', afirmou, ressaltando que, assim como alguém que se identifica como hétero, ela não hesita em se declarar bissexual, apesar dos tabus sociais.

Mesmo namorando um homem atualmente, Vitória reafirma sua identidade, salientando a coragem necessária para viver e expor sua verdade. Ela expressou gratidão pela visibilidade conquistada e pelo carinho do público, sentindo que deu voz à sua própria história e a outras pessoas que podem se sentir representadas por sua vivência. O namoro com Daniel Rocha, com quem contracenou no filme 'Covil' que será exibido no Festival de Cannes em maio, foi outro ponto de destaque. 'O Daniel também é apaixonado pela questão do cinema. Foi muito divertido filmar junto. Eu estava ao lado de pessoas que amo. Nós nos ajudamos muito. Até brinquei com ele que fui sua coach para esse personagem', compartilhou Vitória, evidenciando a sinergia do casal no ambiente profissional.

O filme 'Covil' representa uma nova etapa na carreira de ambos, prometendo forte impacto no cenário cinematográfico internacional. Em 'A Boa, a Má e o Marido Gigolô', trama vertical da plataforma Tele Tele com estreia prevista para este ano, Vitória interpretou as gêmeas Marcelle e Rayane. A produção, gravada em apenas dez dias, apresentou um ritmo acelerado, com leituras de mesa de dois dias seguidas de gravação intensa. 'Foi uma loucura. A maior diferença é que lidamos com um formato que precisa de uma virada a cada momento. Não dá para construir um caminho muito longo para a personagem', descreveu a atriz, exemplificando a rapidez com que as reviravoltas aconteciam, como em uma cena onde a personagem iniciava um romance e na seguinte já o beijava, deixando pouco espaço para a construção aprofundada de emoções.

A escolha por este projeto também se alinhou ao desejo de subverter narrativas de gênero, invertendo a fórmula comum de produções estrangeiras onde a mulher encontra um homem rico, apresentando aqui uma protagonista milionária. O namoro de Vitória Strada e Daniel Rocha, assumido em outubro de 2024, celebra sua primeira data comemorativa juntos, marcando um momento especial na vida do casal. A declaração de Vitória sobre sua experiência no 'BBB 25' e a forma como ela abordou sua bissexualidade ressoam como um marco para a representatividade, incentivando outros a serem autênticos em suas identidades. A parceria profissional com Daniel Rocha em 'Covil', com a chancela do Festival de Cannes, solidifica o talento de ambos e eleva o cinema nacional a um patamar de reconhecimento internacional. A agilidade na gravação de 'A Boa, a Má e o Marido Gigolô' demonstra a versatilidade de Vitória em se adaptar a diferentes formatos e ritmos de produção, enquanto a inversão de papéis de gênero no filme reflete um olhar contemporâneo e crítico sobre as estruturas sociais





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