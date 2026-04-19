Vitória recebe Corinthians em Salvador buscando manter regularidade no Brasileirão

Em partida válida pela décima segunda rodada da Série A, o Vitória busca pontuar em casa contra o Corinthians, que atravessa um momento delicado no campeonato. O confronto no Barradão promete ser disputado, com ambos os times precisando de um bom resultado.

A noite desta quinta-feira marca o reencontro entre Vitória e Corinthians em mais um capítulo da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida, válida pela décima segunda rodada, está agendada para ter início às 20:00, horário de Brasília, com o palco sendo o Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador, Bahia. O árbitro principal escalado para comandar o confronto é Alex Gomes Stefano, do Rio de Janeiro, auxiliado por Pablo Ramon Goncalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte, no comando do VAR.

No retrospecto histórico, a rivalidade entre Vitória e Corinthians se estende por quarenta e sete confrontos. A maior parte dessa história foi escrita nas 41 edições do Brasileirão Série A, com mais quatro encontros pela Copa do Brasil e dois pela extinta Copa CONMEBOL. O domínio é expressivo do Alvinegro Paulista, que ostenta vinte e sete vitórias contra apenas seis triunfos do Rubro-Negro Baiano, além de quatorze empates. Quando o mando de campo pertence ao Vitória, foram disputados vinte e um jogos, com cinco vitórias para o Leão, oito para o Timão e oito igualdades no placar.

A campanha do Leão da Barra no campeonato tem sido bastante regular até o momento. A equipe baiana ocupa a décima primeira posição na tabela, somando quatorze pontos. Seu desempenho inclui quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas, com um ataque que marcou onze gols e uma defesa que sofreu quatorze até agora. Em contrapartida, o Timão não teve um início de temporada tão promissor. Atualmente na décima sexta colocação, o time paulista acumulou onze pontos, apenas um a mais que o Cruzeiro, que figura na décima sétima posição, dentro da zona de rebaixamento. O Corinthians apresenta um retrospecto de duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas, com um ataque modesto de oito gols marcados e uma defesa que já foi vazada onze vezes.

Durante a partida, alguns lances chamaram a atenção. Caíque Gonçalves sofreu uma lesão ao pisar em falso no gramado, interrompendo o jogo por alguns instantes. Em outra jogada, Kayke acionou Matheus Bidu na esquerda, mas a bola foi interceptada pelo marcador, resultando em arremesso manual. Erick avançou pela direita até a linha de fundo, cruzando para o segundo pau, onde Luan Cândido cabeceou sem direção, para fora. Breno Bidon tentou encontrar Kayke no setor direito, mas o passe não foi preciso, gerando novo arremesso manual para os donos da casa. Emmanuel Martínez recebeu um bom passe de Erick pelo meio, avançou até a área, mas foi travado no momento do chute. Ramon pegou a sobra, mas a zaga adversária afastou para escanteio. O Vitória demonstrou maior posse de bola nos minutos iniciais, trocando passes curtos na defesa sob pressão da linha alta do Corinthians. Renato Kayzer sentiu dores musculares e desabou no gramado, necessitando da intervenção da comissão médica do Vitória. André Carrillo foi acionado em um lançamento alto pela direita, mas a bola saiu forte demais, perdendo-se na linha de fundo





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