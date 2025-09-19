Vitória e Fluminense se enfrentam em busca de recuperação no Brasileirão

Em um Barradão lotado, Vitória e Fluminense buscam a vitória em um confronto crucial pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vitória tenta escapar da zona de rebaixamento, enquanto o Fluminense mira o G-6.

A bola rola no Barradão , neste sábado, às 16h (horário de Brasília), para um confronto eletrizante entre Vitória e Fluminense , válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro . A expectativa é de um estádio lotado, com as torcidas prontas para empurrar seus times em busca da vitória . O jogo promete ser disputado, com ambos os clubes buscando objetivos distintos na competição.

O Vitória, atualmente na 17ª posição com 22 pontos, luta desesperadamente para sair da zona de rebaixamento, enquanto o Fluminense, em 10º lugar com 28 pontos, almeja uma vaga no G-6, buscando se aproximar da zona de classificação para a Libertadores. \O Rubro-Negro baiano chega para o confronto em busca de redenção, após sofrer uma derrota por 2 a 0 para o Fortaleza, em um confronto direto na rodada anterior. O técnico Rodrigo Chagas e sua equipe sabem da importância de fazer valer o mando de campo e manter a invencibilidade em casa, que já soma seis jogos. No entanto, o treinador terá que lidar com desfalques importantes. Kauan, Jamerson e Rúben Ismael seguem em transição física, enquanto o volante Baralhas está suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Essas ausências representam desafios para a montagem da equipe, mas também abrem oportunidades para outros jogadores mostrarem seu potencial e conquistarem um lugar no time titular. A torcida do Vitória, ciente da necessidade de pontos, promete apoiar incondicionalmente, esperando uma atuação vibrante e a conquista dos três pontos. \Do outro lado, o Fluminense, comandado por Renato Gaúcho, chega para o duelo com foco dividido entre o Brasileirão e as competições de mata-mata, especialmente a Copa Sul-Americana. O Tricolor carioca vem de duas derrotas consecutivas, uma para o Corinthians pelo Brasileiro e outra para o Lanús pela Sul-Americana, ambas pelo placar de 1 a 0. A equipe busca reencontrar o caminho das vitórias no campeonato nacional, e o técnico pode promover algumas mudanças no time titular, visando também o jogo de volta contra o Lanús, marcado para a próxima terça-feira. A formação inicial do Fluminense pode apresentar novidades, principalmente nos setores de defesa e meio-campo, visando preservar alguns jogadores e dar rodagem a outros. O objetivo é somar pontos importantes no Brasileiro e, ao mesmo tempo, manter a competitividade nas demais competições. A expectativa é de um jogo tático, com estratégias bem definidas por parte dos treinadores, e a disputa por cada centímetro do campo.\POSSÍVEIS ESCALAÇÕES:\VITÓRIA (Técnico: Rodrigo Chagas): Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Ronald (Matheuzinho), Willian Oliveira e Aitor Cantalapiedra; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.\FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho): Fábio; Guga (Júlio Fidelis), Igor Rabello, Ignácio e Renê (Fuentes); Martinelli (Bernal), Hércules (Otávio) e Nonato (Acosta); Serna, Canobbio e Cano





Lance! / 🏆 30. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Vitória Fluminense Campeonato Brasileiro Futebol Barradão

Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Estreia do Fluminense no Carioca Feminino tem nova dataAntes marcada para o dia 20 de setembro, a estreia do Fluminense no Campeonato Carioca Feminino mudou de data.

Consulte Mais informação »

Derrotado, Fluminense vale o triplo do Lanús; veja comparaçãoO Fluminense foi derrotado por 1 a 0 pelo Lanús na última terça-feira (16), pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana

Consulte Mais informação »

Fortaleza busca primeira vitória como visitante neste BrasileirãoO Fortaleza voltará a campo no sábado, fora de casa, contra o Palmeiras. O Leão segue em busca da primeira vitória como visitante na Série A.

Consulte Mais informação »

Botafogo abre 3 a 0, mas cede empate ao Mirassol e perde chance de entrar no G-4Botafogo e Mirassol empataram em 3 a 3 em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão

Consulte Mais informação »

Botafogo tem apagão no 2º tempo e leva empate do Mirassol no BrasileirãoSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Consulte Mais informação »

Ídolo do Fluminense, Fred é o novo técnico do sub-18 do FortalezaEx-atacante se formou em cursos e especializações, como a Licença A e B de treinadores pela CBF Academy, e cursa atualmente a Licença UEFA

Consulte Mais informação »