Vitória do Fluminense sobre o Santos destaca a ousadia tática e o planejamento de Luis Zubeldía

Após uma semana de protestos, o Fluminense venceu o Santos por 3 a 2. O técnico Luis Zubeldía detalhou suas escolhas táticas, incluindo a aposta em Guga e a estratégia com dois centroavantes.
Em uma demonstração de superação e resiliência, o Fluminense conquistou uma vitória fundamental contra o Santos, pelo placar de 3 a 2, em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro. O triunfo ocorreu após uma semana extremamente conturbada nos bastidores do clube, que foi alvo de intensos protestos por parte da torcida.
A atuação da equipe carioca, contudo, revelou o toque refinado de Luis Zubeldía, o treinador que, mesmo diante de um cenário de desconfiança e pressão, conseguiu implementar ajustes táticos cruciais que alteraram o panorama da partida e devolveram a confiança ao elenco tricolor. A estratégia montada pelo técnico foi o grande diferencial, evidenciando uma leitura de jogo apurada e uma coragem administrativa rara em momentos de crise institucional. Um dos destaques individuais da partida foi a escolha de Zubeldía por escalar Guga na lateral-direita, uma decisão que se provou certeira, visto que o jogador foi o grande garçom da noite ao distribuir duas assistências providenciais. Durante a entrevista coletiva pós-jogo, o comandante tricolor detalhou que a entrada de Guga tinha o intuito estratégico de explorar as fragilidades defensivas do Santos, especialmente as costas da zaga, criando um fluxo ofensivo constante através da parceria com Savarino. Segundo o treinador, a ideia era promover um jogo de trocações e intensidade, no estilo ida e volta, o que exigia que a mentalidade do grupo fosse voltada exclusivamente para a vitória, abandonando qualquer postura conservadora ou de simples manutenção do placar, o que acabou sendo determinante para o resultado positivo fora de casa. Além da lateral, a ousadia tática de Zubeldía brilhou intensamente na reta final da partida, quando o treinador optou por colocar dois centroavantes de referência, John Kennedy e Castillo, simultaneamente. O técnico explicou que essa manobra tática já estava planejada antes mesmo do segundo gol santista e faz parte de um repertório de variantes que ele pretende consolidar para partidas onde o volume de jogo dentro da área e o poder de finalização em cruzamentos são vitais. O treinador reconheceu que o futebol atual raramente oferece o luxo do tempo para testar combinações entre jogadores, mas celebrou o fato de que, desta vez, o experimento funcionou perfeitamente. Zubeldía também abordou a dificuldade de montar o time devido a uma lista extensa de baixas, incluindo nomes importantes como Martinelli e outros atletas que compõem a espinha dorsal do elenco. A solução encontrada foi a utilização de Alisson em um esquema de triplo meio-campo, estratégia que trouxe o controle de jogo desejado e demonstrou a versatilidade tática que o treinador busca imprimir ao Fluminense, mesmo em um período marcado pela escassez de vitórias que precedeu este confronto
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