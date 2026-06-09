Vitória de Roberto Sánchez no Peru enfrenta questionamentos sobre legitimidade e Congresso dividido

Candidato de esquerda Roberto Sánchez lidera resultados parciais no Peru, mas analista alerta para problemas de legitimidade e um Congresso controlado pela direita, em meio a histórica instabilidade política do país.
Os resultados parciais das eleições presidenciais do Peru indicam uma vitória do candidato de esquerda Roberto Sánchez sobre a conservadora Keiko Fujimori . Thiago Vidal, diretor de análise política da Prospectiva, avalia que o próximo presidente peruano enfrentará sérios questionamentos sobre a legitimidade de seu mandato.
Quem quer que ganhe terá um problema de mandato, ou seja, da legitimidade efetivamente dada pelas urnas para eventualmente um pacote de reformas, como tem sido o caso nos últimos anos. Além do desafio da legitimidade, Vidal destaca que o novo presidente terá de lidar com um Congresso dominado pela oposição de direita, incluindo o próprio partido de Keiko Fujimori.
Embora a fragmentação parlamentar tenha caído drasticamente após o primeiro turno - tornando o Peru um dos países com menor fragmentação no Congresso na América Latina -, os partidos de direita seguem majoritários. Se ganha Roberto Sánchez, ele não só vai ter um problema de legitimidade, mas a capacidade que terá para colocar sua agenda em discussão no Congresso, que volta a ser também um congresso bicameral.
Vidal também ressaltou a instabilidade histórica do país, que registrou nove presidentes em dez anos e uma rotatividade ministerial alarmante. Mais ou menos um ministro cai a cada cinco dias no Peru, ou seja, não é uma crise que se estende apenas à presidência, mas a todo o governo. Questionado se Sánchez confirmaria a vitória, Vidal explicou a dinâmica da apuração peruana.
A diferença do Roberto Sánchez agora é muito semelhante no percentual de votos que o Castillo teve, e também se repete essa tendência de, no segundo turno, haver uma inversão de votos nas zonas rurais e distantes, que são as que demoram a ser apuradas. No panorama mais amplo da região, Vidal avalia que a América do Sul atravessa uma "onda azul", com governos de esquerda e centro-esquerda eleitos durante a pandemia sendo substituídos por governos de centro-direita, direita e, em alguns casos, extrema-direita.
Para o especialista, porém, esse movimento não reflete uma preferência ideológica do eleitor latino-americano. O que está acontecendo é que os governos de esquerda que estão saindo ou saíram foram derrotados nas urnas porque eles prometeram muito e conseguiram entregar pouco. O governo eleito com grande esperança de renovação e promessas de uma nova constituição viu dois projetos constitucionais serem rejeitados, o que gerou uma percepção de deterioração e culminou na eleição de um governo de extrema-direita.
Não é uma preferência ideológica, me parece que é um cansaço e uma irritação com o tempo da política, que é muito mais lento do que a expectativa que os latino-americanos efetivamente têm. As informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo
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