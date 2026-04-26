Visita do Rei Charles aos EUA sob Revisão de Segurança Após Tiroteio em Washington

A visita do Rei Charles III aos Estados Unidos está sendo reavaliada em termos de segurança após um tiroteio durante o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca. Equipes de segurança de ambos os países se reúnem para ajustar os planos e garantir a segurança do monarca e do Presidente Trump.

A visita oficial do Rei Charles III aos Estados Unidos , programada para iniciar nesta segunda-feira, está sob revisão intensiva de segurança após um incidente de tiroteio ocorrido em Washington D.C. durante o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca no sábado à noite.

Equipes de segurança do Palácio de Buckingham e da Casa Branca se reunirão neste domingo para reavaliar e ajustar os planos de segurança, considerando os desdobramentos recentes. A assessoria do monarca informou que o Rei Charles está ciente da situação e aliviado com a segurança do Presidente Donald Trump, da Primeira-Dama Melania Trump e de todos os presentes no evento.

O incidente envolveu um homem identificado como Cole Tomas Allen, de 31 anos e residente na Califórnia, que abriu fogo durante o jantar. O Presidente Trump foi rapidamente retirado do palco pelo Serviço Secreto, juntamente com o Vice-Presidente JD Vance e membros de seu gabinete. Um agente do Serviço Secreto foi ferido, mas felizmente, a bala atingiu seu equipamento de proteção e ele já recebeu alta hospitalar.

As autoridades americanas acreditam que o atirador agiu sozinho, descrevendo-o como um indivíduo com intenções maliciosas. O Presidente Trump, em uma coletiva de imprensa subsequente, corroborou a teoria do 'lobo solitário' e expressou sua opinião sobre a aparência do suspeito no momento da sua captura. A segurança do Rei Charles e da Rainha Camilla é a prioridade máxima, e a equipe de planejamento está trabalhando diligentemente para garantir uma visita segura e bem-sucedida.

A viagem de quatro dias do Rei Charles inclui um encontro privado com o Presidente Trump e um discurso histórico no Congresso, em comemoração aos 250 anos da Declaração de Independência dos Estados Unidos, um marco celebrado em 4 de julho. A programação original da visita pode sofrer alterações dependendo da avaliação final da situação de segurança.

As discussões entre as equipes de segurança do Palácio de Buckingham e da Casa Branca se concentrarão em determinar o impacto dos eventos de sábado no planejamento operacional da visita real. Isso inclui a revisão de rotas, locais de eventos e protocolos de segurança. A colaboração entre os dois países é fundamental para garantir a segurança do Rei Charles, da Rainha Camilla e de todos os envolvidos na visita.

A Casa Branca e o Palácio de Buckingham estão em comunicação constante para coordenar os esforços e tomar as decisões necessárias. O Rei Charles e a Rainha Camilla planejam entrar em contato com o Presidente Trump e a Primeira-Dama Melania Trump para expressar sua solidariedade e preocupação. A visita, apesar do incidente, continua sendo vista como uma oportunidade importante para fortalecer os laços entre o Reino Unido e os Estados Unidos.

A segurança reforçada e a vigilância constante serão elementos-chave durante toda a estadia do Rei Charles nos Estados Unidos. A agência governamental americana, através de seu chefe de comunicações Anthony Guglielmi, confirmou a alta do agente do Serviço Secreto e reforçou o compromisso com a segurança de todos os presentes e participantes dos eventos oficiais. A situação continua sendo monitorada de perto pelas autoridades de ambos os países





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