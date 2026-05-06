Visita de Lula aos EUA: riscos e oportunidades em meio à tensão com facções criminosas

A viagem do presidente Lula aos Estados Unidos, marcada para quinta-feira (7/4), é vista como uma chance de fortalecer a relação com o governo americano, mas também traz riscos, especialmente em relação à possível classificação de facções criminosas brasileiras como grupos terroristas. O tema tem sido utilizado politicamente por Flávio Bolsonaro, que acusa o governo petista de fraqueza no combate ao crime organizado. O Itamaraty trabalha para evitar a medida, buscando cooperação com os EUA em segurança pública e combate ao tráfico de drogas e armas.

A visita do presidente Lula aos Estados Unidos , prevista para quinta-feira (7/4), é vista por aliados como uma oportunidade para o petista demonstrar uma boa relação com o republicano e, assim, tentar neutralizar o discurso de que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) seria o único candidato presidencial bem conectado com a Casa Branca.

No entanto, a viagem não está livre de riscos para Lula. O tema mais sensível na relação entre os dois governos é a ameaça americana de classificar como grupos terroristas facções criminosas brasileiras, como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV).

A medida, na visão do Palácio do Planalto, poderia abrir espaço para interferências dos Estados Unidos em território brasileiro, como ocorreu no ano passado com embarcações venezuelanas, bombardeadas sob acusação de estarem transportando drogas, algo que não foi comprovado. Depois desses ataques, o governo americano invadiu a região, o que gerou tensões diplomáticas.

A BBC News Brasil apurou que o Planalto também se preocupa com a eventual exploração eleitoral do tema, já que Flávio Bolsonaro, até o momento principal rival de Lula na disputa presidencial, tem utilizado a questão para atacar o governo. Se eu fosse o presidente da República, facções já teriam sido declaradas terroristas e o Brasil estaria assinando o acordo de cooperação para prender esses marginais e libertar o povo, disse em evento de pré-campanha na Paraíba, em 22 de abril.

Para o especialista em relações internacionais Guilherme Casarões, professor da Florida International University, esse é o tema que representa maior vulnerabilidade para o governo Lula na relação com os Estados Unidos. Hoje, nota Casarões, o Itamaraty trabalha ativamente para estabelecer cooperações com os EUA no combate ao crime organizado, na tentativa de evitar a classificação de facções como grupos terroristas.

O que aprendi sobre adolescentes após conversar com 150 meninas de 13 a 17 anos Lula abordou esse assunto, por exemplo, no telefonema oficial que teve com Trump em dezembro. Já em 10 de abril, os dois governos anunciaram um acordo entre a Receita Federal e as autoridades de proteção à fronteira americana para intensificar o combate ao tráfico de drogas e armas entre os dois países.

O combate à lavagem de dinheiro por organizações criminosas brasileiras nos EUA e a entrada de armas ilegais americanas no Brasil são dois temas em que o governo brasileiro tem buscado cooperação com a Casa Branca. Em entrevista à emissora Globonews na terça-feira (5/5), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) disse que o assunto vai ser tratado no novo encontro entre Lula e Trump.

Em relação ao crime organizado, esse é um tema que o presidente Lula já levou ao presidente Trump e vai levar novamente, que é um acordo para o combate a organizações criminosas transnacionais. Podemos fazer muita parceria nessa área, controle de fluxo financeiro, investigação, afirmou Alckmin.

Os riscos eleitorais para Lula O risco, diz o professor Guilherme Casarões, é a campanha de Flávio Bolsonaro usar a resistência à classificação das facções como grupos terroristas para acusar a gestão petista de uma suposta fraqueza ou cumplicidade contra esses grupos criminosos. Mesmo que a relação com os Estados Unidos não esteja diretamente implicada no debate eleitoral, ela vai chegar por vias tortas, e isso pode ter um efeito na percepção do eleitor mais ao centro, que ainda não se decidiu por Lula ou Flávio Bolsonaro, diz o professor, em entrevista à BBC News Brasil no fim de abril.

Então, acho que vai ser algo muito calculado daqui para frente, para que a reação seja uma defesa da soberania nacional, por óbvio, mas que não atrapalhe a relação bilateral como um todo, num momento em que, para o Lula, manter uma boa imagem junto aos Estados Unidos é crucial também. A gestão Trump já deu declarações oficiais sobre o tema.

Em março, o Departamento de Estado disse que o governo americano vê as facções brasileiras PCC e CV como ameaças de alcance regional. Apesar disso, uma fonte do Itamaraty minimizou os riscos à BBC News Brasil e disse que a cooperação entre os dois países na área de segurança pública é antiga e muito boa.

Segundo esse diplomata, a discussão sobre classificar esses grupos como terroristas não passaria de um balão de ensaio inflado pela mesma turma do tarifaço, em referência à tarifa de 50% imposta pelos EUA a produtos importados do Brasil no ano passado. A medida foi adotada após forte campanha do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL) junto à Casa Branca em busca de retaliações para pressionar contra a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo Supremo Tribunal Federal (STF), estratégia que não deu resultado.

Facções criminosas têm funcionamento e objetivos diferentes de grupos terroristas, argumenta governo Lula A discussão sobre a designação de facções brasileiras como terroristas vem sendo tratada pelos dois governos há pelo menos um ano





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