Virginia Fonseca responde a ataques no Maracanã com áudio de Carminha de 'Avenida Brasil'

Após ser xingada em estádio, influenciadora Virginia Fonseca curte publicação com áudio icônico da vilã Carminha, de 'Avenida Brasil', e recebe apoio nas redes sociais.

A influenciadora Virginia Fonseca foi alvo de críticas e xingamentos durante um amistoso de futebol entre Brasil e Panamá no Estádio do Maracanã , no último domingo, 31.

Em resposta, ela interagiu com um vídeo que utiliza um áudio icônico da personagem Carminha, interpretada por Adriana Esteves na novela Avenida Brasil. No áudio, a vilã declara frases como "Que que é, estão falando de mim também? Pode falar, tô me lixando pra vocês" e "Bando de suburbano, cafona. Pobre.

Quero distância de pobre, porque pobreza pega. Tchau, seus merdas, tchau. Chega. Uma banana, que vocês se explodam".

A ação de Virginia gerou uma onda de apoio nas redes sociais, onde muitos usuários comentaram "A diva curtindo hahaha" e "Eu amei que ela curtiu". Após o incidente no estádio, a influenciadora publicou um longo texto expressando cansaço com a situação e os constantes ataques que vem enfrentando. Os comentários publicados nas redes são de responsabilidade de seus autores e não refletem a opinião do veículo.

Além desse caso, outras notícias se destacaram: um padeiro em Zaragoza, Espanha, foi preso por produzir clandestinamente 69.300 pães para venda ilegal; uma decisão do VAR em partida da Chapecoense contra o Palmeiras gerou polêmica; cientistas calcularam que seria necessário detonar o arsenal nuclear da Terra 130 vezes para igualar a energia que formou os cânions da Lua; dicas de cortes de cabelo para mulheres após os 50 anos ganharam destaque; Desirée Soares, esposa de Galvão Bueno, modificou sua rotina de exercícios após um diagnóstico preocupante e relatou ganho de massa muscular; Angélica falou sobre os limites de exposição da família em relação à fase de influencer do marido, Luciano Huck, e comentou seu apoio a Virginia; a atriz Isabel Teixeira, vilã em "Quem Ama Cuida", superou um vício compulsivo há sete anos; e a cantora Alcione e o cantor Belo foram criticados por cantar o Hino Nacional antes de jogo do Brasil





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