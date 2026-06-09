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Virginia Fonseca recebe apoio de famosos após ser hostilizada em estádio e curte luxo em Nova York

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Virginia Fonseca recebe apoio de famosos após ser hostilizada em estádio e curte luxo em Nova York
Virginia FonsecaCopa Do MundoHotel De Luxo
📆6/9/2026 1:20 AM
📰Terranoticiasbr
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A influenciadora digital está hospedada em um hotel de luxo com seu melhor amigo e assessor pessoal, Hebert Gomes, e recebeu apoio de famosos após ser hostilizada em um estádio. A acomodação possui uma suíte secundária com duas camas de casal, sala de estar e jantar, lavabo, closet e uma suíte principal, além de uma área comum com dois ambientes, um sofá e televisão e uma mesa de jantar. A influenciadora já está nos Estados Unidos para acompanhar o Mundial, e seu quarto de hotel possui três espaços principais, sendo uma suíte menor com duas camas de casal e um banheiro com banheira, uma área comum com dois ambientes, um sofá e televisão e uma mesa de jantar, e a suíte principal, ocupada por Virginia Fonseca, com uma cama ainda maior e um banheiro mais luxuoso, também com banheira. A influenciadora foi acompanhada pelo melhor amigo, que fez um tour pelo quarto de hotel.

Virginia Fonseca está em Nova York para assistir à Copa do Mundo, e recebeu apoio de famosos após ser hostilizada em um estádio. A influenciadora digital está hospedada em um hotel de luxo com seu melhor amigo e assessor pessoal, Hebert Gomes.

A acomodação possui uma suíte secundária com duas camas de casal, sala de estar e jantar, lavabo, closet e uma suíte principal. A influenciadora já está nos Estados Unidos para acompanhar o Mundial, e seu quarto de hotel possui três espaços principais, sendo uma suíte menor com duas camas de casal e um banheiro com banheira, uma área comum com dois ambientes, um sofá e televisão e uma mesa de jantar, e a suíte principal, ocupada por Virginia Fonseca, com uma cama ainda maior e um banheiro mais luxuoso, também com banheira.

A influenciadora foi acompanhada pelo melhor amigo, que fez um tour pelo quarto de hotel

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Virginia Fonseca Copa Do Mundo Hotel De Luxo Acomodações Famosos

 

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