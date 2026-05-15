Virginia e Vini Jr. separam-se após suspeitas de infidelidades de Vini

Virginia waaruit-se e seu namorado, Vini Jr, terminaram seu romance após suspeitas de infidelidades de Vini com três garotas em Madri, na Espanha. A influenciadora digital compartilhou seus sentimentos em suas redes sociais.

O agir de Deus é lindo!

': separação de Virginia e Vini Jr. faz mãe da influencer mandar indireta? Margareth compartilha reflexão após fim de namoro da filha famosaanunciou o fim do namoro de seis meses com Vini Jr. na manhã desta sexta-feira, 15 . A influenciadora digital não revelou o motivo do rompimento até o momento, mas, segundo o colunista Leo Dias, ela teria tomado a decisão de colocar um ponto final no relacionamento após se encontrar com ex-affairs de Vini em Madri, na Espanha.

Vini Jr. convidou três garotas de Piracicaba (SP) para viajar à capital espanhola, onde ele mora, nesta semana. As moças já foram a Madri em outras ocasiões e têm diversos registros nas redes sociais de viagens pela cidade, inclusive com registros no estádio do Real Madrid e fotos com a camisa de Vini Jr. '

': separação de Virginia e Vini Jr. faz mãe da influencer mandar indireta? Margareth compartilha reflexão após fim de namoro da filha famosa Porém, nesta mesma semana, Virginia Fonseca viajou para Espanha e se hospedou na casa de Vini. A influenciadora digital, inclusive, foi ao estádio torcer pelo então namorado e, após a partida, teria se encontrado com as três garotas em um restaurante badalado onde Vini e Virginia costumavam ir.

A equipe de Vini Jr. respondeu que as garotas de Piracicaba viajaram a Madrid na companhia de amigos de Vini Jr. e de Eder Militão, que também joga no Real Madrid, e que pagaram pelas próprias passagens e hospedagens





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