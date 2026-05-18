Virgínia, ex-namorada do atacante do Real Madrid, responde ao jogador em entrevista ao jornalista Leo Dias

Na entrevista ao jornalista Leo Dias do programa 'Melhor da Tarde', a influenciadora reactou a uma declaração do jogador, sugerindo que as mulheres citadas pelo jornalista estavam acompanhadas por amigos e estavam na cidade para acompanhar o jogador e seus amigos. Segundo a enfocou as mulheres, elas estavam em Madri acompanhadas de amigos de Militão e de Vini Jr. e estavam hospedadas no próprio hotel, assustadas.

A famosa, famosa por diversas publicações e reações em suas contas nas mídias sociais, continuou comentando e respondendo em suas redes sociais na semana passada.

A influenciadora, que fez uma declaração sobre o término por meio das redes sociais há algumas semanas, reagiu publicamente ao ex-namorado do jogador, pouco antes da convocação final para a Copa do Mundo, através do Instagram. Em um story, o atacante do Real Madrid deixou uma mensagem para a ex-namorada, agradecendo pelo apoio e destacando momentos marcantes e aprendizados juntos. Ao longo da sua vida, aprendeu a nunca negociar aquilo que, para ele, era inegociável.

Então, quando algo não fazia mais sentido, preferiu ter maturidade para terminar com carinho





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