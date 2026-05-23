Virada Cultural 2026: mega-festa em São Paulo promete músico, brega e MPB

Mais de 1,2 mil atrações, incluindo Manu Chao, Titãs, Thiaguinho, Joelma e artistas independentes, prometem movimentar 4,8 milhões de pessoas de forma gratuita nas dependências de equipamentos culturais e 22 palcos em São Paulo durante 24 horas.
Virada Cultural 2026: o Festival dos Festivais com shows que vão de Manu Chao a Thiaguinho, de Titãs a Joelma, a Virada Cultural 2026 aposta mais uma vez na mistura de estilos, públicos e territórios para ocupar São Paulo durante 24 horas ininterruptas de programação gratuita .
A prefeitura divulgou na sexta-feira (8) a programação completa do evento, que terá mais de 1,2 mil atrações espalhadas por 22 grandes palcos e dezenas de equipamentos culturais entre os dias 23 e 24 de maio. O Vale do Anhangabaú segue como principal polo da festa e reunirá alguns dos artistas mais populares desta edição, como Luísa Sonza, Seu Jorge, Alexandre Pires, Marina Sena e Péricles.
Já o palco da Avenida São João será dedicado ao brega e à música popular romântica, com nomes como Sidney Magal, Odair José, Gaby Amarantos, Johnny Hooker e Joelma
Virada Cultural São Paulo Festa 24 Horas Programação Gratuita Atendimentos Em 22 Grandes Palcos E Equipament Brega Música Popular Romântica Muçumbei Luísa Sonza Seu Jorge Alexandre Pires Marina Sena Péricles
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Como assistir ao filme de Michael Jackson gratuitamente na Virada CulturalLonga integra lista de lançamentos que serão exibidos em CEUs e centros culturais da capital paulista
Read more »
Virada Cultural: confira programação dos museus de São PauloEvento cultural acontece nos dias 23 e 24 de maio
Read more »
Saiba como fica a previsão do tempo para a Virada Cultural em São PauloAlerta de tempestade do Inmet indica risco de tempestade com chuva pesada, ventos de até 100 km/h e eventual queda de granizo; público precisa se preparar
Read more »
Desconstrução da Virada Cultural 2026: atrações, metrô e segurança reforçadas em São PauloEvento cultural tem mais de 1.2 mil atrações gratuita, metrô 24 horas e reforço na segurança em toda a capital. Shows confirmados com artistas como Thiaguinho, Luísa Sonza, Péricles e Seu Jorge. TODO O MÊS DE OÍCES E APÓS O JAPARAZINHO!
Read more »