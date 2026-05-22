Virada Cultural 2026 de SP - Música, Cultura e Museus no próximo fim de semana

A Virada Cultural 2026 de SP, para que acontecerá nos dias 23 e 24 de maio, espera reunir milhares de pessoas na cidade de São Paulo. O evento contará com atrações musicais, exposições de longa duração em museus e programação diversificada focada em segurança, música, cultura e diversão. Policiais, trens, ônibus e museus atuarão em prol do evento.

A Virada Cultural 2026 de SP, esperada para ocorrer neste fim de semana dos dias 23 e 24 de maio, espera reunir ao menos 4,6 milhões de pessoas na cidade de São Paulo.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), cerca de 4.2 mil policiais foram mobilizados para a ação, além do apoio de 900 viaturas. Os agentes ficarão distribuídos nos acessos aos palcos, corredores viários, estações de transporte e pontos de embarque e desembarque do público.

Batalhões territoriais do Comando de Policiamento de SP, do Comando de Policiamento de Choque, do Comando de Policiamento de Trânsito, do Corpo de Bombeiros, do Comando de Aviação da Polícia Militar e do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) também atuarão no festival. Já a Polícia Civil atuará com plantões reforçados nas delegacias da capital, com o Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos) realizando ações preventivas e a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância de prontidão durante os dois dias do evento.

A STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos) estima que trens reserva sejam posicionados em pontos estratégicos para ampliar a frota se a demanda crescer, de acordo com as concessionárias. A Secretaria dos Direitos da Mulher levará o ônibus SP Por Todas à Praça Pedro Lessa, no cruzamento da Avenida São João com a Rua Formosa, no centro de São Paulo, no sábado (23), das 17h às 00h, e no domingo (24), das 12h às 18h.

O Museu do Ipiranga abrirá suas portas para a Virada Cultural, oferecendo exposições e visitas guiadas em museus como o Museu Ipiranga, Museu Afro Brasil e Museu da Imagem e Som. No sábado (23), às 16h, o coletivo Dissidência Def apresenta o espetáculo “Tá Todo Mundo Rindo? ”, com audiodescrição e tradução em Libras





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