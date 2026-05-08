Violence and Protests in Colombia's Copa Libertadores Game

The match between and was interrupted and later cancelled due to violence and protests in Medellín, Colombia. The game was suspended after only two minutes due to incidents involving fans and security personnel.

A interrupção e posterior encerramento da partida entre e repercutiram fortemente na imprensa internacional na noite desta quinta-feira (7). Veículos da Colômbia e da Argentina classificaram o episódio como “caos”, “escândalo” e “grave violência” após os incidentes registrados no Estádio Atanásio Girardot, em Medellín .

O jornal colombiano Infobae destacou que os “distúrbios na arquibancada norte impediram a realização da partida” e afirmou que os episódios protagonizados por torcedores do Medellín tiveram “tal magnitude” que forçaram o árbitro Jesús Valenzuela primeiro a suspender o confronto de maneira provisória e, depois, ao cancelamento definitivo. O veículo ainda relatou o clima de tensão no estádio mesmo após a paralisação.

Segundo o portal, mensagens de evacuação foram emitidas pelos alto-falantes do Atanásio Girardot, enquanto torcedores entoavam gritos de protesto como “Que saiam todos, que não fique nenhum”. O Infobae também destacou que apenas os torcedores do Flamengo permaneceram por mais tempo nas arquibancadas aguardando garantias de segurança para deixar o estádio. Já a TyC Sports, da Argentina, definiu a situação como “caos” e afirmou que “o estádio Atanásio Girardot foi tomado pelo caos” logo após o início da partida.

O canal argentino destacou que fogos de artifício, fumaça intensa, focos de incêndio e invasões ao gramado provocaram a suspensão do duelo válido pela Libertadores. A emissora também relacionou os protestos à crise vivida pelo Medellín após a eliminação no Campeonato Colombiano. Segundo a publicação, os torcedores protestavam contra a diretoria depois da derrota para o Águilas Doradas, resultado que tirou a equipe dos playoffs nacionais.

Outro jornal argentino, o El Gráfico, repercutiu os “graves incidentes nas arquibancadas” e destacou que torcedores colombianos arremessaram grades e objetos no gramado “assim que a partida começou”. Na Colômbia, o tradicional El Tiempo descreveu o ambiente no estádio como de “tensão máxima”. O jornal afirmou que a falta de segurança obrigou o árbitro venezuelano Jesús Valenzuela a mandar os jogadores para os vestiários poucos instantes depois do apito inicial.

Segundo o veículo, bombas, sinalizadores e rojões foram lançados da arquibancada norte em direção ao campo, enquanto torcedores tentavam invadir o gramado em protesto contra a eliminação recente do Medellín na Liga Colombiana e contra o principal acionista do clube, Raúl Giraldo. A publicação colombiana também lembrou que o ambiente de revolta já era percebido antes do início da partida, com protestos organizados pela torcida após a derrota para o Rionegro Águilas.

A crise aumentou depois de gestos feitos por Giraldo em direção às arquibancadas no jogo da eliminação, episódio que gerou forte reação dos torcedores e culminou na renúncia do dirigente ao cargo nesta semana. Dentro de campo, a bola rolou por menos de dois minutos. Após os episódios de violência, jogadores de e retornaram aos vestiários, e a Conmebol posteriormente confirmou o encerramento definitivo da partida





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