Violência racista em Belfast assusta comunidades imigrantes e expõe divisões sociais

Onda de ataques aminorias étnicas na Irlanda do Norte leva a medo generalizado, retirada de famílias e demonstrações de solidariedade, enquanto autoridades condenam a violência e sindicatos relatam perseguição a trabalhadores.

Uma loja de propriedade étnica em Belfast , Irlanda do Norte, foi incendiada durante uma onda de violência contra imigrantes. Após testemunharem imagens de grupos mascarados promovendo atos de violência pelas ruas da cidade - alguns atacando casas e comércios de pessoas consideradas imigrantes - membros das comunidades de minorias étnicas afirmam estar com medo de sair de casa.

Twasul Mohammed, refugiado do Sudão que chegou à Irlanda do Norte em 2016, declarou: Mulheres e crianças estão aterrorizadas e em estado de choque. Estamos mantendo nossos filhos em casa. Não mando meus filhos para a escola desde que isso aconteceu. A violência eclodiu na terça-feira após um ataque com faca pelo qual um homem sudanês foi acusado de tentativa de homicídio.

Naquela noite, grupos mascarados percorreram partes de Belfast, incendiando casas e carros e atacando minorias étnicas. Episódios menores ocorreram também na quarta-feira, aumentando o temor de que os confrontos continuem. O ministro britânico para a Irlanda do Norte classificou os ataques como violência racista de marginais. Para muitos integrantes das comunidades migrantes, os distúrbios trazem de volta traumas de conflitos passados.

Mohammed explicou: É preciso lembrar que estamos falando de comunidades cujas pessoas fugiram da guerra em seus próprios países e já passaram por situações como esta repetidas vezes. Os imigrantes não são o problema. Não somos responsáveis pela crise habitacional nem pelos problemas do sistema de saúde. Todos nós queremos fazer parte desta comunidade e ajudar a construí-la.

A Irlanda do Norte viveu três décadas de conflito entre nacionalistas católicos e unionistas protestantes. Nos últimos anos, segundo organizadores comunitários, as tensões sectárias têm sido gradualmente substituídas por hostilidade contra minorias étnicas. Patricia McKeown, secretária regional do sindicato Unison, afirmou: Esta já é uma sociedade profundamente dividida. Esta é uma sociedade que ainda não superou completamente o conflito e... os instintos mais básicos das pessoas estão sendo explorados por forças muito sombrias e sinistras.

Voluntários do sindicato ajudaram a retirar pelo menos 15 famílias de suas casas na terça-feira e outras 15 na quarta-feira, após temerem ataques. Trabalhadores relataram ser abordados por patrulhas de vigilantes, especialmente perto de hospitais. McKeown disse: Temos trabalhadores sendo parados por patrulhas de vigilantes nas ruas de Belfast, particularmente do lado de fora dos hospitais... verificando sua origem étnica e filmando suas placas. Temos trabalhadores sendo seguidos na ida e na volta do trabalho.

E, na noite passada, uma enfermeira foi perseguida por quatro homens mascarados em um dos grandes hospitais da zona leste da cidade... Esse ódio está colocando vidas em risco. Apesar disso, McKeown afirma que a violência também revelou o melhor da comunidade. Ruchira Rangaprasad, que se mudou da Índia há três anos, disse ter recebido muitas ofertas de ajuda após anunciar que prepararia refeições para famílias afetadas.

Mais de 30 voluntários - a maioria desconhecidos - se ofereceram para ajudar na distribuição de dezenas de caixas de alimentos. Ela declarou: As pessoas têm medo de sair de casa, e comida é uma necessidade básica, especialmente comida nutritiva preparada em casa... Foi por isso que pensei: vou cozinhar e ajudar a alimentar as pessoas. Kashif Akram, membro do comitê executivo do Centro Islâmico de Belfast, afirmou que a reação solidária mostra um lado diferente da cidade.

É de partir o coração. Ao mesmo tempo, Belfast está cheia de pessoas decentes. As pessoas que estão espalhando ódio neste momento são uma minoria; são muito poucas





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