Violência policial no Rio: mortes de trabalhadores e motorista geram protestos e investigações

Relata os casos de violência policial no Rio de Janeiro, onde dois trabalhadores foram mortos em São Gonçalo e um motorista de aplicativo na Ilha do Governador. Em São Gonçalo, familiares bloquearam a BR-101 após a morte dos trabalhadores, com alegação de confusão entre uma régua e arma. A PM afastou os policiais envolvidos. O texto também menciona dados do Instituto Fogo Cruzado sobre mortes em ações policiais e outros temas não relacionados (mercado ilegal de canetas, caso de abuso), que são ignorados pois não são conteúdo substantivo da notícia principal.

Casos ocorreram em São Gonçalo e na Ilha do Governador; policiais envolvidos nas mortes de duas das vítimas foram afastados. Em São Gonçalo , parentes e moradores bloquearam trechos da rodovia BR-101 após a morte de dois trabalhadores que estavam a caminho do serviço.

Manifestantes queimaram pneus, espalharam entulho na pista e atiraram pedras em veículos. A polícia reagiu com balas de borracha. Familiares afirmam que os agentes confundiram uma régua de pedreiro com uma arma. Ferramentas de trabalho ficaram espalhadas no local após os disparos.

A PM informou que os agentes atuavam na região para garantir a segurança de técnicos de uma empresa de telefonia. A corporação abriu um procedimento para investigar a ocorrência. Os policiais envolvidos foram afastados e tiveram as armas apreendidas. As imagens das câmeras corporais também serão analisadas.

Um dia antes, outro caso causou indignação entre familiares. Lucas Rodrigues Rocha, de 25 anos, morreu baleado durante uma operação da PM na Ilha do Governador. Segundo parentes, ele trabalhava como motorista de aplicativo e fazia uma entrega no momento do tiroteio. Já a polícia afirma que houve confronto com criminosos.

De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, 178 pessoas morreram em ações policiais neste ano na região metropolitana do Rio de Janeiro





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