Violência policial contra estudantes em greve na USP

A ação policial contra estudantes em greve na USP terminou com a força policial, resultando em ferimentos e detidos. A Polícia Militar usou gás lacrimogêneo e cassetetes contra os manifestantes, causando danos ao patrimônio público.

Uma ação violenta da Polícia Militar de São Paulo encerrou, na madrugada deste domingo 10, a ocupação da reitoria da Universidade de São Paulo (USP) por estudantes em greve.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram dezenas de PMs armados, que deram golpes com cassetetes e lançaram gás lacrimogêneo contra os estudantes. A ação foi realizada por volta das 4h15 da manhã deste Dia das Mães na cidade universitária, no Butantã, zona oeste da capital, numa tentativa de reintegrar o prédio da administração da universidade.

"Enquanto o movimento grevista estava no aguarde de diálogo e negociação com o reitor, a PM quebrou chegou na calada da noite nos agredindo, tem estudantes com o dedo, nariz e braço quebrados. Isso é covardia! ", disse uma integrante da mobilização estudantil





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