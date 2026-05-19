Violência em Creche de São Gonçalo: Crianças Sofrem Agressões e Caso Gera Indignação

Pais de alunos da creche Cantinho do Céu denunciam maus-tratos contra crianças, incluindo alunos com autismo, levando a investigações da Polícia Civil e afastamento de funcionárias.

Um cenário de horror e profunda indignação tomou conta da cidade de São Gonçalo após a divulgação de imagens chocantes que revelam agressões cometidas contra crianças na creche Cantinho do Céu.

O caso veio a público por meio de gravações que expuseram a conduta inadequada e violenta de algumas funcionárias da instituição, gerando uma onda de revolta entre as famílias. Muitos pais relataram que, antes mesmo da divulgação dos vídeos, as crianças já apresentavam sinais claros de medo e resistência extrema ao serem levadas para a escola.

No entanto, a magnitude da violência só foi plenamente compreendida quando as imagens circularam, transformando a angústia dos responsáveis em uma busca incessante por justiça e respostas concretas. Entre os relatos mais dolorosos está o de Raíssa Cristina, mãe de uma das crianças vítimas das agressões. Seu filho, que possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), começou a manifestar mudanças drásticas em seu comportamento cotidiano.

Segundo a mãe, a criança passou a apresentar episódios de agressividade, choros intensos e gritos frequentes, além de sofrer com a insônia. Raíssa destacou que o pequeno demonstrava um pavor visceral ao se aproximar da creche, agarrando-se a ela para evitar a entrada no local. Esse comportamento atípico serviu como um alerta vermelho para a família, que agora tenta lidar com o trauma psicológico causado pelo ambiente que deveria ser de acolhimento e segurança para o desenvolvimento infantil.

Diante da repercussão negativa e da pressão popular, as mães dos alunos organizaram manifestações em frente à unidade de ensino, exigindo a punição rigorosa de todos os envolvidos. Em resposta, a diretora da creche, Gisele dos Santos, publicou um vídeo oficial onde afirmou categoricamente que a instituição não compactua com qualquer tipo de violência contra os alunos.

A gestora informou que as funcionárias identificadas nas imagens já foram afastadas de suas funções e que a administração da creche está totalmente à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. A tentativa de conter a crise institucional ocorre em um momento de extrema fragilidade da confiança dos pais na instituição. A Polícia Civil do Rio de Janeiro já iniciou as investigações formais para apurar a extensão dos crimes cometidos.

Depoimentos fundamentais já foram colhidos, incluindo relatos de parentes das crianças vítimas e de uma das funcionárias suspeitas de ter participado das agressões. O objetivo da polícia é determinar se houve conivência de outros membros da equipe ou se as agressões eram sistemáticas. Paralelamente, a Prefeitura de São Gonçalo se manifestou sobre a situação, esclarecendo que a creche Cantinho do Céu não possui qualquer tipo de convênio ou vínculo administrativo com o município.

Por conta disso, a prefeitura informou que o Conselho Municipal de Educação será acionado para analisar a regularidade da instituição e adotar as medidas administrativas cabíveis. Este episódio levanta questões críticas sobre a fiscalização de instituições de ensino infantil privadas e a necessidade de protocolos mais rígidos de monitoramento. A vulnerabilidade das crianças, especialmente aquelas com necessidades especiais como o autismo, torna o crime ainda mais grave, pois elas muitas vezes não conseguem verbalizar o abuso que estão sofrendo.

A comunidade local e as redes sociais continuam acompanhando o caso, esperando que a justiça seja feita e que a creche seja rigorosamente auditada. O trauma deixado nas crianças exigirá um acompanhamento psicológico prolongado, evidenciando que a violência no ambiente escolar deixa cicatrizes profundas que transcendem a punição legal dos agressores





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