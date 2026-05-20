Violência é problema nacional para 70% da população: Pesquisa da OMA Pesquisa

Segundo um relatório da empresa de pesquisa OMA Pesquisa, apenas 5% dos brasileiros não vêem a cidade em que moram como violenta, enquanto 70% da população o considera um problema nacional. Além disso, apenas 47% da população se sentem seguras no bairro onde moram, e o medo causado pela insegurança e a identificação da violência contra a mulher são alguns dos resultados.

apenas 5% dos brasileiros não enxergam a cidade onde vivem como violenta. Quaest: violência é problema nacional para 70% da população O estudo também apontou que menos da metade da população se sente segura no bairro onde mora.

Apenas 47% disseram ter O levantamento também mostrou mudanças de comportamento causadas pela insegurança. Mais da metade da população, ‘Não podemos encarar a violência apenas como dados estatísticos, ela é um fenômeno que atravessa e interfere no cotidiano das pessoas. ’ O medo sentido por causa desse cenário é legítimo e a pesquisa mostra que a população não aceita mais respostas simplistas e punitivistas para as suas dores.

Além disso, 83% das pessoas identificaram a violência contra a mulher presente em suas cidades, o que demonstra que a violência de gênero deve ter papel central nas discussões sobre segurança pública no país. Foi percebido, também, que as pessoas não fazem distinção entre roubo e furto, o impacto maior na população está na. OMA Pesquisa é uma empresa especializada na análise de opinião pública, comportamento e percepções de cidadãos e consumidores no Brasil e na América Latina





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