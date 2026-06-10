Violência e incêndios em Belfast após ataque com faca

Uma onda de protestos violentos, com incêndios, iniciada após um ataque com faca, obrigou diversas pessoas a abandonar suas casas em Belfast, na Irlanda do Norte. Um homem sudanês de 30 anos deve comparecer ao tribunal nesta quarta-feira acusado de tentativa de homicídio após o ataque com faca ocorrido no norte de Belfast na noite de segunda-feira.

Uma onda de protestos violentos , com incêndios, iniciada após um ataque com faca , obrigou diversas pessoas a abandonar suas casas em Belfast , na Irlanda do Norte.

Um homem sudanês de 30 anos deve comparecer ao tribunal nesta quarta-feira acusado de tentativa de homicídio após o ataque com faca ocorrido no norte de Belfast na noite de segunda-feira. Ele também foi acusado de posse de objeto cortante em local público e de ameaças de morte. As autoridades disseram que ele ganhou status de refugiado no Reino Unido em 2023.

Um homem na faixa dos 40 anos permanece hospitalizado com ferimentos graves nos olhos, pescoço e costas após o ataque por volta das 22h30 no horário local. Um vídeo difundido pela internet mostra várias pessoas — incluindo uma empunhando um taco de hurling (um esporte praticado na Irlanda do Norte) — confrontando o suposto agressor até a chegada da polícia.

O Serviço de Polícia da Irlanda do Norte (PSNI) fez um apelo por calma depois que 'focos esporádicos de distúrbios' surgiram em diversas partes da Irlanda do Norte em resposta ao ataque. Houve protestos em diversas cidades, como Londonderry, Antrim, Newtownabbey, Ballymena, Bangor e Belfast. Algumas manifestações foram pacíficas, mas também houve episódios de violência





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