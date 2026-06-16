Violência contra população de rua dispara no Brasil: 150 mil agressões em dez anos

Denúncias ao Disque 100 cresceram quatro vezes entre 2020 e 2023, enquanto episódios de agressão contra pessoas em situação de rua somam 150 mil nos últimos dez anos. O estudo revela padrão de repetição, grupos mais vulneráveis e a necessidade urgente de políticas como o Housing First.

Os números revelam um agravamento alarmante da violência contra pessoas em situação de rua no Brasil. Em 2020, as denúncias ao Disque 100 somavam cerca de 12,5 mil; já em 2023 esse volume saltou para 45,8 mil, indicando um crescimento de quase quatro vezes em apenas três anos.

Em dez anos, foram registrados 150 mil episódios de agressões, conforme dados compilados pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua (OBPopRua) da Universidade Federal de Minas Gerais. Essa cartografia da violência, construída a partir do Sinan, do SUS e das próprias denúncias ao Disque 100, mostra que o problema está longe de ser marginal; ele permeia cidades de todos os portes, atingindo especialmente jovens negros, mulheres, pessoas trans, idosos e indivíduos com deficiência ou transtornos mentais.

As agressões não são incidentes isolados: a pesquisa aponta um padrão de repetição, com vítimas que sofrem ataques múltiplos ao longo de suas trajetórias, muitas vezes motivados por medo, desconfiança institucional ou preconceitos arraigados. Casos recentes ilustram a crueza desse cenário. Em abril, um homem em situação de rua foi brutalmente espancado na calçada do bairro de Perdizes, zona oeste de São Paulo, por dois indivíduos que o agrediram com socos, chutes e pontapés em plena luz do dia.

Em Belém, no Pará, outro homem recebeu disparos de arma de eletrochoque por estudantes universitários, enquanto um idoso teve a barraca onde dormia incendiada por um agressor em São Paulo, sofrendo queimaduras graves. Esses episódios, ainda que chocantes, representam apenas a ponta do iceberg, já que muitas ocorrências permanecem não registradas ou são pouco divulgadas pela mídia tradicional.

A invisibilidade das vítimas - que muitas vezes se camuflam nas ruas, como relatou uma assistente social há duas décadas - perpetua a impunidade e dificulta a implementação de políticas eficazes. A falta de dados oficiais tem sido outro obstáculo. Até recentemente, a população em situação de rua não era contabilizada nos Censos Demográficos do IBGE, impedindo o acesso a programas sociais.

Hoje, porém, cerca de 65% dos municípios brasileiros registram ao menos uma pessoa em situação de rua no CadÚnico, e o número total de pessoas sem moradia quase dobrou entre 2020 e maio de 2026, passando de 194.824 para 388.855 indivíduos. Entre os fatores que explicam esse crescimento estão a ampliação do cadastro, o racismo estrutural, a historicidade de políticas habitacionais insuficientes, a precarização do trabalho e, mais recentemente, as emergências climáticas que provocam deslocamentos forçados.

Especialistas defendem a adoção de modelos como o "Housing First", que prioriza o acesso imediato a moradia digna como porta de entrada para a reinserção social, como estratégia central para conter essa onda de violência e vulnerabilidade. Sem medidas urgentes e integradas, a tendência de agravo continuará, mantendo milhões de brasileiros à margem da proteção estatal e expostos a agressões constantes





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