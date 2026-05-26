Violência contra crianças e adolescentes cresce no Brasil enquanto mortes gerais diminuem: falta de investimento em prevenção

Apesar da queda nas mortes violentas gerais em 2024, o Brasil registra aumento de 3,7% nas fatalidades de jovens de 0 a 17 anos. Especialistas apontam que a ausência de políticas públicas preventivas, orçamento específico e normas claras impede a implementação de estratégias comprovadas, como abordagens escolares integrais e programas de apoio familiar, que poderiam reduzir drasticamente a violência contra a juventude.

Há consenso entre pesquisadores de que a violência pode ser prevenida, mas o Brasil ainda não direciona recursos suficientes para essa estratégia. Em 2024, as mortes violentas da população geral diminuíram 5,4%, ao passo que as ocorridas entre crianças e adolescentes de 0 a 17 anos subiram 3,7%.

Esse contraste evidencia que, embora o país tenha conseguido reduzir a violência em termos globais, está falhando ao proteger os jovens, que se tornam cada vez mais vulneráveis. O cenário aponta para um modelo de política pública reativo, que só entra em ação após a ocorrência de um crime, ao invés de um planejamento preventivo baseado em evidências científicas consolidada nas últimas décadas.

O relatório divulgado em abril pela Organização Mundial da Saúde, em parceria com outras instituições internacionais, reuniu mais de 200 revisões sistemáticas e cerca de 3 mil estudos sobre prevenção da violência contra crianças e adolescentes. Desde a primeira edição, lançada em 2016, mais de 60 países adotaram essas evidências para estruturar políticas e planos de ação que priorizam a prevenção.

No Brasil, porém, a atuação permanece "enxugando gelo" - há pouca definição normativa, nenhum orçamento específico e ausência de acompanhamento sistemático das ações de cada ministério. Segundo Lucas José Ramos Lopes, secretário executivo da Coalizão Brasileira pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes, o país ainda não conseguiu inserir uma rubrica dedicada à prevenção na Lei Orçamentária Anual, o que impede que recursos sejam alocados de forma transparente e eficaz.

As estratégias que demonstram eficácia são múltiplas e demandam investimento contínuo. As chamadas abordagens escolares integrais, por exemplo, vão além de palestras ou oficinas isoladas; tratam‑se de intervenções ao longo de todo o ano escolar que abordam bullying, violência de gênero, competências socioemocionais e educação sexual, adaptando-se às necessidades de cada faixa etária.

Programas de orientação para pais e cuidadores também apresentam alta probabilidade de reduzir maus‑tratos, negligência e violência doméstica, desde que escalados e financiados de forma a alcançar famílias em situação de vulnerabilidade. Além disso, políticas de transferência de renda, fortalecimento econômico das famílias e apoio à inclusão produtiva de adolescentes têm comprovado efeito preventivo sobre a criminalidade juvenil.

Ainda assim, a falta de prioridade governamental deixa essas iniciativas limitadas a campanhas pontuais, eventos e publicações de cartilhas, sem a sustentação necessária para gerar mudanças estruturais duradouras





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