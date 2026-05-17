Pesquisadoras e autoras de novo livro analisam como a 'violência algorítmica' alimenta o preconceito 35 anos depois de a homossexualidade deixar de ser 'doença'. Plataformas digitais replicam preconceitos históricos, criando um 'fascismo digital' que exclui.

Pesquisadoras e autoras de novo livro analisam como a ' violência algorítmica ' alimenta o preconceito 35 anos depois de a homossexualidade deixar de ser 'doença' Depois da despatologização da homossexualidade em 1990, a luta LGBTQIAPN+ agora enfrenta a ' violência algorítmica '.

Plataformas digitais replicam preconceitos históricos, criando um 'fascismo digital' que exclui. Entenda como a discriminação migrou para o código e o que está sendo feito para combatê-la. A violência histórica se inscreveu no código. Um conjunto de processos pelos quais sistemas automatizados de moderação, recomendação e classificação de conteúdo produzem efeitos discriminatórios sobre populações LGBTQIAPN+.

Sua natureza é estrutural, inscrita nas arquiteturas das plataformas, nas bases de dados que alimentam os modelos e nas políticas corporativas que definem hierarquias de visibilidade. O TikTok, por exemplo, proibiu, em diretrizes internas tornadas públicas, expressões de afeto entre pessoas LGBTQIAPN+ e registros de ativismo político. O YouTube desmonetiza vídeos educativos sobre identidade de gênero enquanto canais com discurso de ódio operam sem restrições equivalentes.

A pesquisadora Amanda Chami nomeia essa seletividade como discriminação estrutural programada, operada de dentro da arquitetura das plataformas. A dimensão geopolítica aprofunda o quadro. Em países onde a homossexualidade é criminalizada, tecnologias que alegam inferir a orientação sexual integram infraestruturas de vigilância com consequências letais. Quem controla essa infraestrutura?

Na posse de Donald Trump, em janeiro de 2025, estavam presentes Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, Sam Altman e o CEO do TikTok, fortunas que somadas ultrapassam cinco trilhões de reais. Os líderes das Big Techs hoje financiam guerras culturais contra feminismos e populações LGBTQIAPN+, construindo infraestruturas que naturalizam hierarquias de gênero, raça e sexualidade. Estamos diante do que nomeamos: um regime sociotécnico que articula autoritarismo político, conservadorismo moral e infraestruturas digitais para excluir pessoas.

No Brasil, iniciativas da sociedade civil, como o Código Não Binário, Coding Rigths e MariaLab e Tecnologia MTST, e de universidades como o Jararaca Lab e o Observatório LGBTI+ de enfrentamento à violência algorítmica e extrativismo de dados, entre tantas outras, demonstram que a disputa das infraestruturas digitais não é só politicamente viável, mas necessária





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