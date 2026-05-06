Vinicius Júnior marca dois gols e Real Madrid mantém sonho do título de La Liga

O Real Madrid venceu o Espanyol por 2 a 0, com dois gols de Vinicius Júnior, que alcançou a marca de mais de 20 gols em cinco temporadas consecutivas. A vitória mantém o clube na disputa pelo título de La Liga, que pode ser decidido no El Clásico.

O Real Madrid garantiu uma vitória importante fora de casa ao derrotar o Espanyol por 2 a 0, na 34ª rodada de La Liga , com dois gols marcados pelo brasileiro Vinicius Júnior .

O atacante, que tem se destacado como uma das principais estrelas do futebol mundial, alcançou a impressionante marca de mais de 20 gols em todas as competições por cinco temporadas consecutivas. Esse feito o coloca em um seleto grupo de jogadores que definiram a grandeza do clube merengue ao longo da história. Entre os nomes que compartilham essa estatística estão lendas como Pahiño, Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás, Hugo Sánchez, Raúl, Karim Benzema e Cristiano Ronaldo.

Além do significado histórico individual, os gols de Vinicius foram cruciais para manter o Real Madrid na disputa pelo título de La Liga. A vitória sobre o Espanyol adiou a possível consagração do Barcelona, que também venceu seu jogo contra o Osasuna na mesma rodada. Caso o Real Madrid tivesse perdido ou empatado, os catalães já poderiam ter garantido o troféu antecipadamente. Agora, a decisão pelo campeonato pode ser definida no próximo El Clásico.

Se o Barcelona vencer o Real Madrid no confronto direto, chegará aos 91 pontos e não poderá mais ser alcançado pelo rival. O cenário está definido para um duelo épico que pode decidir o destino da competição. Vale lembrar que o jogo de apostas é restrito a maiores de 18 anos e deve ser praticado de forma responsável





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