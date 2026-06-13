Vinicius Júnior assume liderança na Seleção Brasileira

Com a crescente responsabilidade e a confiança de Carlo Ancelotti, Vinicius Júnior tem a oportunidade de se tornar o líder técnico da Seleção Brasileira, após a sucessiva lesão e problemas físicos de Neymar. O atacante, que tem sido um dos melhores jogadores do planeta, espera transformar seu protagonismo na Europa em liderança dentro da Seleção, após a passagem de Neymar.

Copa do Mundo de 2026 encontra Vinicius Júnior em um cenário completamente diferente daquele que acompanhou suas primeiras grandes competições pela Seleção Brasileira . Mais maduro, consolidado entre os melhores jogadores do planeta e vivendo o auge da carreira, o atacante chega aos Estados Unidos diante da maior responsabilidade que já teve com a camisa amarela.

Com Neymar novamente limitado por problemas físicos após uma sequência de lesões desde 2023 e sob o comando de Carlo Ancelotti, o treinador que melhor soube explorar seu futebol no Real Madrid, Vini Jr inicia o Mundial cercado por uma expectativa inédita: transformar o protagonismo construído na Europa em liderança dentro da Seleção Brasileira





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