Vini Jr. revela planos para aposentadoria: não quer trabalhar com futebol e sonha em ser pai

Em entrevista à Cazé TV, atacante da seleção brasileira descarta continuar no futebol após parar e imagina dia perfeito com filhos, golfe e padel nos Estados Unidos.

Vinícius Júnior , atacante da seleção brasileira e do Real Madrid, concedeu uma entrevista ao jornalista Casimiro Miguel, publicada no canal Cazé TV no YouTube, onde revelou planos para a vida após a aposentadoria dos gramados.

O jogador afirmou que não pretende continuar ligado ao futebol quando parar de jogar, descartando qualquer atividade profissional relacionada ao esporte.

"Não quero ver, não quero jogar", disse ele, enfatizando o desejo de se afastar completamente do mundo da bola. Em vez disso, Vini Jr. visualiza um futuro tranquilo e luxuoso, com foco na família e em hobbies como golfe e padel. Ele imaginou seu "dia perfeito" como aposentado: acordar às 7h, jogar golfe, almoçar com os filhos, praticar padel e passar o resto do tempo com a família.

O atleta também revelou o sonho de morar em diferentes lugares, como Miami ou Los Angeles, alternando a cada poucos meses.

"Quero ter filhos! Acordar às 7h, jogar um golfe, essas coisas de rico... Futebol só com eles, ficar brincando só com eles", completou, rindo. Ele mencionou ainda que pretende assistir a jogos da NBA na primeira fila, já que planeja morar nos Estados Unidos.

A entrevista ocorre em um momento de mudanças na vida pessoal de Vini Jr. Recentemente, ele terminou o relacionamento com a influenciadora Virginia Fonseca, que anunciou a separação no dia 15. Na ocasião, ela afirmou que não negociava o "inegociável". Dias depois, o atleta se pronunciou, agradecendo o período ao lado dela. Apesar do fim do namoro, Vini Jr. demonstra foco no futuro e na construção de uma família, embora atualmente esteja solteiro.

A declaração sobre não querer trabalhar com futebol após a aposentadoria surpreendeu muitos fãs, já que o jogador é visto como um dos grandes talentos da nova geração e poderia seguir carreira como técnico ou dirigente. No entanto, ele deixa claro que sua prioridade é a vida pessoal e o lazer. Em relação à carreira atual, Vini Jr. segue como peça fundamental no Real Madrid e na seleção brasileira, acumulando títulos e atuações de destaque.

Aos 23 anos, ele ainda tem muitos anos de futebol pela frente, mas já planeja um futuro bem diferente do que se espera de um atleta de alto rendimento. A entrevista, que durou cerca de 40 minutos, abordou também outros temas, como sua infância, inspirações e momentos marcantes no esporte.

A decisão de não seguir no meio esportivo após parar de jogar reflete uma busca por tranquilidade e por novas experiências, longe da pressão e da rotina intensa do futebol profissional. Vini Jr. demonstra maturidade ao pensar no longo prazo e em um equilíbrio entre a fama e a vida pessoal, almejando uma aposentadoria que priorize o bem-estar e a família





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