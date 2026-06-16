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Vini Jr quase domina artilharia do Brasil sob Ancelotti

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Vini Jr quase domina artilharia do Brasil sob Ancelotti
Vini JrAncelottiSeleção Brasileira
📆6/16/2026 10:55 AM
📰Lance!
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Brasil vem anotando impressionantes 27 gols em 13 partidas sob Carlo Ancelotti, com Vini Jr gravando gol crucial. Líderes de ataque incluem Estêvão e outros atletas, enquanto o time enfrenta desafios defensivos antes da final da Copa.

Brasil tem revelado um ataque fluente sob a orientação do treinador italiano Carlo Ancelotti desde sua chegada em 2022. Em 13 competições internacionais, a seleção brasileira artilhou 27 vezes, ultrapassando a média de dois gols por jogo.

A primeira perda sofrida sob Ancelotti foi no empate sem gols contra Equador em Guayaquil, mas desde então o time nunca passou em branco, até a derrota para Bolívia na última rodada das eliminatórias, quando o clube desabou. Desde essa derrota, os dez jogos restantes foram marcados, incluindo triunfos claros como 5 a 0 contra Coreia do Sul e 6 a 2 contra Panamá. Esses números destacam a importância de garantir as defesas adversárias para alcançar a supremacia na disputa.

Vini Jr, o jovem bear que ainda não completou 22 anos, tem sido um dos pilares desse ataque. Seu gol de empate 1 a 1 contra Marrocos na estreia do Brasil na Copa do Mundo acrescentou seu nome à lista de marcadores que já acumula quatro gols na equipe desde a chegada de Ancelotti. Quando o atacante Estêvão, do Chelsea, estava impedido de participar de forma habitual por lesão muscular, Vini assumiu a responsabilidade.

Comparativamente, outros jogadores como Igor Thiago, Lucas Paquetá, Casemiro e Bruno Guimarães somam dois gols cada, consolidando um núcleo ofensivo sólido. A maior parte dos golos na campanha foram inscritos por Estêvão - metade dos gols marcados - refletindo a harmonia entre veteranos e novos talentos.

No entanto, a seleção ainda enfrenta desafios em termos de consistência defensiva e de lesões que podem abalar o plantel. As frescas dores musculares podem impedir o retorno de jogadores que têm sido estratégicos nas adjacências. Dos três jogos em que apenas um gol foi marcado - todos resultando em 1 a 0 - podemos perceber que o Brasil ainda precisa aprimorar sua criação ofensiva para transformar oportunidades em artilharia.

A expectativa vai para a próxima fase de Copa, onde o Brasil enfrentará adversários com defesas mais rígidas. A equipe tem que manter o ritmo ofensivo proveniente de Ancelotti, equilibrar a linha defensiva e continuar a investir na jovem geração para consolidar o clube em Campeões do Futebol

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