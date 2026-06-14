O atacante Vini Jr. falou sobre a necessidade de mudanças da equipe dentro da partida e valorizou a adaptação dos companheiros ao cenário desfavorável após o gol do Marrocos. Ele se disse insatisfeito com a própria atuação e afirmou que não esteve '100% da melhor parte técnica'.

Vini Jr. faz autocrítica da própria atuação e pede evolução do Brasil ao longo da Copa do Mundo. O atacante falou sobre a necessidade de mudanças da equipe dentro da partida e valorizou a adaptação dos companheiros ao cenário desfavorável após o gol do Marrocos .

Vini Jr. se disse insatisfeito com a própria atuação e afirmou que não esteve '100% da melhor parte técnica'. Ele também valorizou o esforço feito por ele e pelos companheiros na fase defensiva. A seleção brasileira sentiu mais o peso da estreia na Copa do Mundo do que o Marrocos e diversos jogadores do time canarinho colecionaram erros individuais que minaram a construção ofensiva do Brasil e favoreceram os contra-ataques marroquinos. Foi assim que surgiu o gol de Saibari.

Vini Jr. tratou com normalidade o nervosismo dos seus companheiros e valorizou a virada de chave da equipe após levar o gol aos 21 minutos do primeiro tempo. A mudança feita por Carlo Ancelotti foi a alteração no posicionamento entre Raphinha e Lucas Paquetá. De início, o meio-campista do Flamengo ficou posicionado mais pelo lado direito do campo, principalmente na fase defensiva.

No entanto, quando o Brasil tinha a bola, Paquetá centralizava mais as jogadas, enquanto Raphinha fazia movimentação do meio para a esquerda. Assim, a ala direita ficou com um buraco sem que ninguém estivesse posicionado por ali. Sem tanta dinâmica no ataque, o Brasil chegou ao empate em jogada individual de Vini Jr. Após receber passe de Bruno Guimarães, o camisa 7 driblou El Aynaoui e encheu o pé para superar Bounou e dar números finais ao confronto.

Com o calor, a grama seca muito rápido e o jogo fica travado. A gente não consegue ter ritmo e isso nos dificulta, porque queremos jogar e mover a bola de um lado para o outro. Teremos que nos adaptar, porque vai ser assim a competição inteira. É o mesmo campo para todo mundo.

Vamos nos adaptar e evoluir. Sofrer o gol (no início) dificultou muito a nossa forma de jogar. Nos adaptamos bem quando o Raphinha mudou de lado, tivemos mais espaços e conseguimos jogar melhor. Marrocos é uma excelente equipe.

Sabíamos que seria complicado por ser uma estreia contra uma equipe que joga junta há muito tempo. Chegaram na final da Copa Africana das Nações e tem o seu valor. Precisamos melhorar para os próximos jogos





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